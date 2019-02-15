Топ-менеджерам 5,5 млрд рублей заплатил Сбербанк за год

Сбербанк в прошлом году выплатил членам правления 5,5 млрд руб., говорится в его отчетности за IV квартал 2018 г. Это на 7,4% больше, чем год назад: тогда правление получило 5,1 млрд руб.

На оклады, отпускные и командировочные выплаты в прошлом году пришлось 1,29 млрд руб. На переменное вознаграждение – премии, а также долгосрочное вознаграждение прошлых лет – пришлось 4,2 млрд руб. На выплаты за исполнение функций членов наблюдательного совета – еще 7,1 млн руб.

В правление Сбербанка входят десять человек: Герман Греф, Лев Хасис, Александр Ведяхин, Олег Ганеев, Белла Златкис, Светлана Кирсанова, Станислав Кузнецов, Александр Морозов и Анатолий Попов.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Ключевые руководители Сбербанка получают 40% премии в течение трех лет ежегодными выплатами. Размер вознаграждения топ-менеджмента также привязан к стоимости акций Сбербанка. За прошлый год обыкновенные акции Сбербанка подешевели почти на 20%: с 231 руб. на 3 января до 186,3 руб. на 29 декабря 2018 г.

Лишиться вознаграждения топ-менеджеры Сбербанка могут в случае убытков кредитной организации, из-за несоответствия должностным обязанностям или из-за отрицательного личного вклада в результаты банка. Такая программа поощрения действует в госбанке с 2015 г.

На конец 2018 г. обязательства Сбербанка по выплате членам правления премий, привязанных к стоимости акций, составляли 2,8 млрд руб.

Кроме того, в прошлом году Сбербанк заплатил членам наблюдательного совета 78,3 млн руб. В наблюдательный совет госбанка входят 14 человек, среди которых министр экономического развития Максим Орешкин, два первых зампреда ЦБ – Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова.

Источник: Ведомости