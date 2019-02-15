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Трамп утвердит бюджет и объявит режим ЧП ради стены на границе с Мексикой

Финансирование правительства президент США подпишет до сентября 2019 года.

15.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трамп утвердит бюджет и объявит режим ЧП ради стены на границе с Мексикой

Трамп очень хочет возвести стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года и одновременно объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой.

«Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства, он также предпримет другие меры, включая объявление режима ЧП, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе. Президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Менее чем через час после ее заявления законопроект бюджета был утвержден Сенатом Конгресса США, теперь документ поступит на голосование в Палату представителей. Если и там законопроект будет поддержан большинством голосов, то он ляжет на стол президента. Он должен подписать его до вечера пятницы, чтобы избежать новой приостановки работы правительства.

В связи с отказом демократов в ответ на ультиматум Трампа и республиканцев включить в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. 25 января президент подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления работы правительства до 15 февраля.

Источник: ТАСС


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