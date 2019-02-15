Закрыть по решению суда могут магазин «Сантимо» в Бердске

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» прокурор Бердска инициировал ряд проверок крупных торговых центров и магазинов города. Одни прошли инспекцию без нареканий, другие — устранили нарушения в части пожарной безопасности быстро, а третьи — рискуют по суду закрыть свой бизнес на время, чтобы привести в порядок систему пожаробезопасности.

Старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что суд Октябрьского района Новосибирска рассмотрел 17 января иск, подготовленный бердским прокурором, об устранении нарушений правил пожарной безопасности в бердском магазине «Сантимо» (ул. Первомайская, 12), владельцем которого является ООО «МегаТорг».

— Суд состоялся, но мы не участвовали в процессе. Писали поручение и наши интересы представлял прокурор из Октябрьской прокуратуры Новосибирска. Состоялась прокурорская проверка с привлечением специалиста ОНД, в ходе которой были выявлены нарушения правил пожарной безопасности — отсутствие автоматических систем пожаротушения. В указанный срок нарушения устранены не были. Суд принял решение удовлетворить исковые требования и приостановить торговую деятельность магазина на 3 месяца. Я подозреваю, что решение будет обжаловано, когда оно вступит в законную силу, неизвестно, — резюмировала Ольга Стулина.

В решении суда указано, что в здании «Сантимо» более 10 лет без перезарядки эксплуатируются модули порошкового пожаротушения. Помимо этого, торговый зал отделан горючими материалами, помещение склада не защищено соответствующими автоматическими установками, на путях эвакуации размещаются горючие материалы, а системы противопожарной защиты исправны не везде.

«МегаТорг» сообщал прокурору в мае 2018 году, что нарушения устранены или находятся в процессе устранения. Повторная проверка показала, что заявление не соответствует действительности. Так, на момент повторного осмотра магазин не был оснащен автоматическими установками пожаротушения.

Суд проанализировал доводы и возражения обеих сторон и пришел к выводу, что есть нарушения пожарной безопасности ООО «МегаТорг», а это может привести к причинению существенного вреда гражданам, организациям и их имуществу. Судья удовлетворил исковые требования прокурора Бердска в полном объеме. В том числе и требования о запрете деятельности ООО «МегаТорг» в магазине «Сантимо» до устранения правил пожарной безопасности – оборудования автоматическими установками пожаротушения помещения магазина.

— С учетом характера и объема работ, размера материальных затрат, интереса сторон, суд полагает разумным и целесообразным установление ООО «МегаТорг» срока выполнения действий, определенных судебным решением, в срок не позднее 3-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, — гласит документ суда.

По словам Ольги Стулиной «Сантимо» не единственный магазин, в отношении которого был подан иск. Так, иски в отношении магазинов «Уют» и «Распродажа» уже рассматривались в бердском городском суде. В обоих случаях руководство магазинов устранило выявленные нарушения в ходе судебных разбирательств.