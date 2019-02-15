Закрыть по решению суда могут магазин «Сантимо» в Бердске
ООО «МегаТорг» не прошел прокурорскую проверку на предмет пожарной безопасности. Суд Новосибирска удовлетворил иск прокурора и запретил деятельность магазина на 3 месяца. В черном списке и другие бердские магазины.
После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» прокурор Бердска инициировал ряд проверок крупных торговых центров и магазинов города. Одни прошли инспекцию без нареканий, другие — устранили нарушения в части пожарной безопасности быстро, а третьи — рискуют по суду закрыть свой бизнес на время, чтобы привести в порядок систему пожаробезопасности.
Старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что суд Октябрьского района Новосибирска рассмотрел 17 января иск, подготовленный бердским прокурором, об устранении нарушений правил пожарной безопасности в бердском магазине «Сантимо» (ул. Первомайская, 12), владельцем которого является ООО «МегаТорг».
— Суд состоялся, но мы не участвовали в процессе. Писали поручение и наши интересы представлял прокурор из Октябрьской прокуратуры Новосибирска. Состоялась прокурорская проверка с привлечением специалиста ОНД, в ходе которой были выявлены нарушения правил пожарной безопасности — отсутствие автоматических систем пожаротушения. В указанный срок нарушения устранены не были. Суд принял решение удовлетворить исковые требования и приостановить торговую деятельность магазина на 3 месяца. Я подозреваю, что решение будет обжаловано, когда оно вступит в законную силу, неизвестно, — резюмировала Ольга Стулина.
В решении суда указано, что в здании «Сантимо» более 10 лет без перезарядки эксплуатируются модули порошкового пожаротушения. Помимо этого, торговый зал отделан горючими материалами, помещение склада не защищено соответствующими автоматическими установками, на путях эвакуации размещаются горючие материалы, а системы противопожарной защиты исправны не везде.
«МегаТорг» сообщал прокурору в мае 2018 году, что нарушения устранены или находятся в процессе устранения. Повторная проверка показала, что заявление не соответствует действительности. Так, на момент повторного осмотра магазин не был оснащен автоматическими установками пожаротушения.
Суд проанализировал доводы и возражения обеих сторон и пришел к выводу, что есть нарушения пожарной безопасности ООО «МегаТорг», а это может привести к причинению существенного вреда гражданам, организациям и их имуществу. Судья удовлетворил исковые требования прокурора Бердска в полном объеме. В том числе и требования о запрете деятельности ООО «МегаТорг» в магазине «Сантимо» до устранения правил пожарной безопасности – оборудования автоматическими установками пожаротушения помещения магазина.
— С учетом характера и объема работ, размера материальных затрат, интереса сторон, суд полагает разумным и целесообразным установление ООО «МегаТорг» срока выполнения действий, определенных судебным решением, в срок не позднее 3-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, — гласит документ суда.
По словам Ольги Стулиной «Сантимо» не единственный магазин, в отношении которого был подан иск. Так, иски в отношении магазинов «Уют» и «Распродажа» уже рассматривались в бердском городском суде. В обоих случаях руководство магазинов устранило выявленные нарушения в ходе судебных разбирательств.
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Вот где сносить,не пересносить(средняя,старая площадки БРЗ,винзавод,торгмаш,мехзавод,торг,и т.д,и т.п…
26 5
Значит восстановление производств, заводов и фабрик у вас даже в мечтах нет?
3 11
Может какой нибудь заводик прямо на площади Горького построим?
7 3
Свечной?!
1 0
В этих сараях предлагаете восстанавливать? Они изначально строились убогими. только сносить.
4 1
Согласен, не мешало бы там все снести. НО чтобы выкупить там коммерческую недвижимость нужно будет потратить огромные деньги — миллиарды. Никто не станет это делать, им проще расселить частный сектор.
3 1
«Сантимо» — нормальный магаз! Расположен на 1-м этаже — чему там гореть?! Какое-то шиложопие на ровном месте!
21 27
Сантимо уже горел, лет 13 назад
21 1
В статье написано, отделан горючими материалами, эвакуационные выходы заставлены горючими материалами. Правильно, что закрывают, давали время на устранения, так вместо того чтобы привести в соответствие, руководство посчитало, что и так сойдет! На входе автоматические двери, не понятно как они себя поведут во время пожара, дым заволакивает помещения за считанные секунды, люди теряют ориентацию в пространстве и пиши пропало! Это очень серьёзно, не таких больших денег стоит перезарядить систему пожаротушения, это просто разгильдяйство, за это нужно серьезно наказывать!
26 1
Как же теперь без сантимы то.
Там же за 3 месяца даже тараканы разбегутся
19 5
Свалка периодически горит и травит весь город, а они магазины закрывают.
17 16
Тут дело в том, что магазины каким-то непонятным крошечным предпринимателям принадлежат. Их не жалко. Можно «мочить в сортирах» (с)
А вот со свалок государственные мужи кормятся. Тут придётся терпеть. «Прошу вас отнестись с пониманием» (с)
4 3
Они бы лучше проверили бассейн на голубом озере.., оторванные датчики дыма, оголенные провода!! Ау, там кстати свою дочку водит главный пожарник, постоянно мелькающий сдесь в новостях, как его там? Прокуратура туда не ходила? А там тоже люди!! Или они только в банный комплекс ходят!?
23 1
Сантимо такой маленький, что его можно покинуть при пожаре ( не дай бог,конечно) за 30 секунд, причем ВСЕМ!
К слову,вы знаете что эвакуация самолета, к примеру, происходит…за 90 СЕКУНД! А из самолета выйти намного сложнее, чем из САНТИМО!
Для чего в таком маленьком магазине система ПОЖАРОТУШЕНИЯ? Днем там все выбегут за 30 секунд, ночью, не дай бог, людей нету. Я понимаю, в гостинице, больнице, большом ТЦ, где этажей много…Но в Сантимо требовать систему ПОЖАРОТУШЕНИЯ….Это коррупция чистой воды…Да чего уж там?…У нас все пронизано коррупцией, и законы пишутся сразу под коррупцию….Госдума трудится над этим день и ночь…
12 33
За 30 сек. всем? Ну-ну.
Как правило, всегда выключается свет, дым может распространяться почти мгновенно,ничего не видно, паника…
Вы из своей собственной квартиры попробуйте выбраться с закрытыми глазами, может что то и поймете.
28 4
Ну а система ПОЖАРОТУШЕНИЯ чем поможет ? Дым она не уберет, ВЕРНО?
5 21
Система, если все грамотно сделано, должна возгорание на начальной стадии притушить, дыма , во всяком случае намного меньше. И другие ммеры должны присутствовать: аварийное освещение, указатели к выходам, главное: свободный доступ ко всем выходам
21 4
Я за 30 секунд не добегу из дальнего угла до выхода даже в идеальных условиях. А учитывая постоянные выкладки товара в рядах между стеллажами, и то, что люди просто побросают свои тележки, где придется, тем более. А еще что-нибудь опрокинут в панике.
2 0
Друзья!!!Магазин хороший(как то удается им совместить потребности различных социальных групп,и цены более менее,одно парковка идиотская,НО там ведь завод раньше был,да машинок прибавилось),однако доводы комментаторов что «УБЕЖИМ»в случае чего-глупость полная,мало вам «Зимней вишни»?Берегите себя!!!ОДНАКО если это РЭйдеры(что в нашей жизни почти НОРМА)тогда умелого юриста им в помощь,ну и выскоблится…Оборудование установить лучшее и дальше радовать покупателей!!!
11 8
Соглашусь, магазин хороший. Не хотелось бы, чтобы на его место пришел какой-нибудь ***** или *****.
5 1
Ну наконец-то эта помойка закроется.
10 21
Если вам помойка, значит вы туда не ходите. Вам-то что за радость от его закрытия? Продолжайте ходить в элитный Светофор.
5 2
А что прокуратура не видит магазин по продажи лакокрасочных материалов «Тиккурила» в жилом доме Лелюха,9. Запрещено в жилых домах размещать подобное, кому занесли, что разрешили? Да и жители молчат, устраивает!?
26 3
Не соответствует, значит пусть закрывают. Соблюдение норм безопасности, это в первую очередь забота о покупателях. Если руководство супермаркета плевать хотело на своих покупателей, то пусть и закрываются. Супермаркетов в Бердске, на всякий вкус и цвет, и так перебор уже.
11 3
В любимом Бердке наверное **** самый богатый ассортиментом магазин,»Сантимо»на 2-ом месте(личное мнение),а «помойкой»можно назвать любые торговые точки,да и весь нынешний рынок продуктов(мало там полезного и натурального,одни Е),только ЗАЧЕМ?,кушать то все равно хочется…
6 9
«»Сантимо»на 2-ом месте(личное мнение)»©
далеко ему до второго места. Очень. Недостижимо далеко.
тоже личное мнение
10 9
Не стоит уподобляться двум баранам на мосту!!!Можно «по Соловьёвски»открыть голосовалку,на предмет рейтинга магазов!!!И будет правда!!!
0 4
не будет «правды».
Голоса накрутить можно. Да и, комменты тоже не показатель. Есть у нас тут с одной сети любители штамповать хвалебные комментарии под разными именами.
А про баранов- мимо. Личное мнение оно на то и личное.
5 1
Хорошо, напишите свой личный рейтинг. Хотя бы первые три места по вашей версии. Я живу у Сантимо, так что часто туда хожу. Но у меня машина, так что могу выбирать.
0 1
Боюсь это будет выглядеть как реклама.
К тому же, у меня нет таких идейных привязанностей к одной определённой сети.
Сегодня одна выгодней, завтра другая.
В астор давно не хожу- очень дорого. Сейчас чаще бываю в ярких магазинах и вот желто-синий на Комсомольской заценил. В красных бываю тоже иногда. В зелёных реже всего.
В Сантимо, кстати, давно не заезжал. Тесно и ассортимент скудный
Всё сугубо личное мнение, разумеется.
2 1
А Вас не «зацепил» желто-синий» на Комсомольской? Там нет автоматического пожаротушения, автоматические двери не открываются при возникновении пожара и отсутствия в это время электроэнергии, нет планов эвакуации и запасные эвакуационные выходы не открываются из помещения без ключа. Не смонтировано речевое оповещение посетителей при пожаре.
0 1
поскольку я не специалист по противопожарной безопасности, то «не зацепил».
Проходы широкие, помещение просторное. Витринные стёкла огромные, в конце-концов.
Есть претензии- ну так проверяйте. Закрывайте. Что мешает?
А к остальным сетям и магазинам есть претензии?
3 0
Спасибо.
0 0
За витриной Мясо — Колбасы персонал очень грубый
4 0
Сам ты помойка, всегда только на рынке беру фрукты,овощи и мясо, мясо копченое всегда дают попробовать! Всё всегда свежее и вкусное в отличии от супермаркетов, где вообще не понятно что продают, нормальные фрукты и овощи в супермаркетах — очень большая редкость, в основном старьё и гниль.
1 2
Да, вот только на рынке как минимум в полтора раза дороже. А закупаются они все в одном месте, это факт.
3 2
Тогда закрывайте чадящие и воняющие точки в промзонах.
Провода обжигать на металлобазе «надзор» сам разрешает. Канцероген при этом летит вверх на 70м., затем чадит на город. Город, в безветрие, задыхается от смога, — страдает население. Свалку из покон веков решить не могут.
8 0
«из покон» —
0 1
Давят Лента, Пятерочка, Ярче и Магнит местных продавцов, такая политика, потом цены поднимут.
2 5
С какого перепугу Сантимо стал местным????????????
4 1
А они у них низкие?!
3 0
Вы не понимаете? Серьезно? Цены везде примерно одинаковы. Плюс-минус акции. Если кто-то поднимает цены, он получает снижение потока покупателей.
Но это если только не поднять цены везде одновременно. Поэтому если какой-то магазин не присоединяется к сговору, выгоднее его устранить и поставить туда свою точку.
1 1
Прям перед глазами такая картина, как герой-одиночка борется с ордами врагов.
Затовариваются-то все с одних оптовых.
1 0
Вы можете не верить, но так и есть. Конечно, закупаются все в одном месте, нюансы в наценках.
1 2
Нет. Разные всё же поставщики! У одних Кузбасс и Красноярск преобладают, у других — Томск, у третьих — Курск, Белгород, Самара!
Алко — тоже ассортимент отличается!
0 0
Сантимо он же Быстроном!
3 1
Понятно, опять бизнес отжимают. Не удивлюсь, если опять какая нибудь Пятерочка на этом месте откроется.
1 4
Ещё нужно их заставить проходы между рядами по 1,5-2м хотя бы сделать, иначе там в дыму реально можно и не выбраться. Особенно где фрукты и кисломолочка, там вообще понаставили в середине ряда так, что я с тележкой еле-еле прохожу, там даже 1 метра нет, 70 см на вид, и как люди в случае задымления должны выбираться по таким заваленным проходам?
3 1
Да, а если люди эти свои тележки побросают, то вообще не выбраться будет.
3 0
Магазин такой нищий, что нет денег на необходимое оборудование пожарной охраны? Тогда пусть закрывается
Лично я жалеть не буду
Мне моя безопасность дороже
0 1