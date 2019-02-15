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Хороших пельменей в российских магазинах не нашли

Среди основных выявленных Роскачеством проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных ингредиентов более дешевыми аналогами.

15.02.2019 Фото: pixabay 10 коммент.
 
Хороших пельменей в российских магазинах не нашли

Домашние пельмени вкуснее

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества». Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

Среди основных проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмала, загустителей, отметил он. В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты — курица, искусственные добавки.

«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — сказал Протасов.

При этом Роскачество уже получило обратную связь от производителей: после проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.

«Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю», — отметил руководитель Роскачества.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Источник: ТАСС


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(10) Комментариев

  1. бердчанка

    Леплю сама! Что и всем советую,получается вкуснее выгоднее.

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  2. Аноним

    Жаль что в прошлое ушли большинство хороших женщин *IN LOVE*

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  3. Аноним

    Давно отказались от покупок магазинных пельменей — сплошное надувательство. Закупаем свинину, говядину и делаем свой фарш, расфасовываем в пакеты плоско и в морозилку. Когда нужно достаём, размораживаем. Тесто тоже сами замешиваем по своему рецепту. Лепим сообща сразу по 300-400 штук и в морозилку. Вкус, — пальчики оближешь! Главное луку и перца побольше класть в фарш =)

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  4. Олеся

    Да, в магазине пельмени закупать — деньги на ветер. Уже лавно их не беру, есть не возможно.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  5. Аноним

    Не сочтите за рекламу, но в продсибе на кр.сибири начали делать сами полуфабрикаты.
    вкусно, качественно и по цене нормально

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    • Аноним

      Вы меня простите, но в основном в магазинах делают пельмени из мяса, которое, наверняка уже « полежало»
      И сомневаюсь, что это вкусно

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