Хороших пельменей в российских магазинах не нашли

Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного «Знака качества». Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.
Среди основных проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмала, загустителей, отметил он. В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты — курица, искусственные добавки.
«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — сказал Протасов.
При этом Роскачество уже получило обратную связь от производителей: после проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.
«Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю», — отметил руководитель Роскачества.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.
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Леплю сама! Что и всем советую,получается вкуснее выгоднее.
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Может свои и вкуснее конечно,но если только это не магазинные фарш с искусственным мясом((((
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Жаль что в прошлое ушли большинство хороших женщин
4 2
Какая связь между хорошими женщинами и пельменями?
1 3
Большая. Бывает увидишь приятную сочную женщину и так и охота сравнить с пельмешком.
0 0
Ну, с ником Бердчанка -вон она.
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Давно отказались от покупок магазинных пельменей — сплошное надувательство. Закупаем свинину, говядину и делаем свой фарш, расфасовываем в пакеты плоско и в морозилку. Когда нужно достаём, размораживаем. Тесто тоже сами замешиваем по своему рецепту. Лепим сообща сразу по 300-400 штук и в морозилку. Вкус, — пальчики оближешь! Главное луку и перца побольше класть в фарш
9 0
Да, в магазине пельмени закупать — деньги на ветер. Уже лавно их не беру, есть не возможно.
7 0
Не сочтите за рекламу, но в продсибе на кр.сибири начали делать сами полуфабрикаты.
вкусно, качественно и по цене нормально
0 5
Вы меня простите, но в основном в магазинах делают пельмени из мяса, которое, наверняка уже « полежало»
И сомневаюсь, что это вкусно
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