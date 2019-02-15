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Вопросы по мусорной реформе ждут в приемной губернатора от жителей Бердска

20 февраля в течение двух часов специалисты проконсультируют по вывозу мусора по бесплатному телефону.

15.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Вопросы по мусорной реформе ждут в приемной губернатора от жителей Бердска

В Бердске пытались организовать раздельный сбор мусора

В общественной приемной губернатора Новосибирской области 20 февраля с 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по теме «Порядок предоставления и оплаты услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Как сообщили в пресс-центре мэрии Бердска, в «прямой линии» примут участие специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск»


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