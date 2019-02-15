Сгорело имущество на 3 млн рублей в 16 пожарах в Бердске за январь

За январь 2019 года в Бердске произошло 16 пожаров (в январе 2018 года – 12 пожаров), количество пожаров увеличилось на 33,3%, сообщил начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Материальный ущерб в январе текущего года составил 2 910 000 рублей (в 2018 году — 1 238 000 рублей), материальные потери увеличились на 135,1% или в 2,4 раза.

В январе 2019 года в Бердске на пожарах погиб 1 человек, травмировано 2 человека. За аналогичный период 2018 года погибло 2 человека, травмированных не зарегистрировано. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожилая бердчанка умерла в больнице после пожара, не приходя в сознание.

Из 16 пожаров в Бердске 8 произошло в жилом секторе: в многоквартирных и частных жилых домах, надворных постройках. Это составляет 50% общего числа всех пожаров (за аналогичный период прошлого года на объекты жилого сектора пришлось 75% пожаров).

Основные причины пожаров в январе 2019 года в Бердске:

— неосторожное обращение с огнем – 5 пожаров, что составляет 31,2% общего количества пожаров;

— короткое замыкание электрооборудования – 3 пожара, что составляет 18,8% общего количества пожаров;

— поджог – 3 пожара, что составляет 18,8% общего количества пожаров;

— неосторожность при курении — 3 пожара, что составляет 18,8% общего количества пожаров;

— неправильное устройство дымохода печи – 2 пожара, что составляет 12,4% общего количества пожаров.

В январе 2019 года пожары произошли на объектах Бердска:

— многоквартирные дома – 5 пожаров, что составляет 31,2% общего количества пожаров;

— прочие пожары (горение мусора) — 4 пожара, что составляет 25% общего количества пожаров;

— автотранспорт — 3 пожара, что составляет 18,8% общего количества пожаров;

— частные жилые дома – 2 пожара, что составляет 12,4% общего количества пожаров;

— частные надворные постройки — 1 пожар, что составляет 6,3% общего количества пожаров;

— садовые общества — 1 пожар, что составляет 6,3% общего количества пожаров.

-Анализ пожаров в Бердске в пятилетней динамике показывает, что наибольшее количество пожаров в январе отмечается в 2019 году (16); наибольшее число погибших на пожарах в январе зарегистрировано в 2018 году (2); наибольшее число травмированных зарегистрировано в 2017 году (2). Наибольший материальный ущерб от пожаров нанесен в январе 2015 году (4 859 000 рублей).