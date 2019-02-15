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В честь 30-летия вывода войск из Афганистана пройдет митинг в Бердске

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В честь 30-летия вывода войск из Афганистана пройдет митинг в Бердске

Бердчане соберутся 15 февраля на мемориале Воинскому братству, а затем — в ДК «Родина», чтобы вспомнить погибших на афганской войне. В Бердск не вернулись 5 человек.

15.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
В честь 30 летия вывода войск из Афганистана пройдет митинг в Бердске

Митинг пройдет на мемориале Воинскому братству в Бердске

Митинг, посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоится в Бердске 15 февраля. В 14:30 на мемориале Воинскому братству защитников Отечества, что в сквере у ДК «Родина», соберутся родные погибших афганцев, представители власти, школьники. Пришедшие возложат цветы к памятному камню.

В этот же день пройдет городское торжественное собрание, приуроченное к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Оно состоится с 15.00 до 16.00 во Дворце культуры «Родина».

Предполагается награждение ветеранов боевых действий.

В Афгане погибли 5 военнослужащих из Бердска.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Я поставил минус работе вашей редакции. Объясню почему —

    -в сквере у ДК «Родина» соберутся родные погибших афганцев, представители власти, школьники. Пришедшие возложат цветы к памятному камню.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/07/405263-30-letiyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana-posvyatyat-miting-v-berdske

    Это всё хорошо, замечательно, что придут, а про нас, афганцев, вы не написали. Будто мы не придём :-(

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    • АКМ

      А вы только сейчас заметили, что «им» нас…ь на вас…. Есть День в «городском календаре» — значит надо прибыть, а те кого это напрямую касается особенно там и не к чему. Показуха.

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  2. Вадим

    Ничему Афган не научил власти…
    Впрочем, нас*ать им на кровь пацанов….
    Когда власть начинает называть себя родиной жди большой беды…

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