В честь 30-летия вывода войск из Афганистана пройдет митинг в Бердске

Митинг, посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоится в Бердске 15 февраля. В 14:30 на мемориале Воинскому братству защитников Отечества, что в сквере у ДК «Родина», соберутся родные погибших афганцев, представители власти, школьники. Пришедшие возложат цветы к памятному камню.

В этот же день пройдет городское торжественное собрание, приуроченное к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Оно состоится с 15.00 до 16.00 во Дворце культуры «Родина».

Предполагается награждение ветеранов боевых действий.

В Афгане погибли 5 военнослужащих из Бердска.