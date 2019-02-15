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В честь 30-летия вывода войск из Афганистана пройдет митинг в Бердске
Я поставил минус работе вашей редакции. Объясню почему —
-в сквере у ДК «Родина» соберутся родные погибших афганцев, представители власти, школьники. Пришедшие возложат цветы к памятному камню.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/07/405263-30-letiyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana-posvyatyat-miting-v-berdske
Это всё хорошо, замечательно, что придут, а про нас, афганцев, вы не написали. Будто мы не придём
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А вы только сейчас заметили, что «им» нас…ь на вас…. Есть День в «городском календаре» — значит надо прибыть, а те кого это напрямую касается особенно там и не к чему. Показуха.
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Ничему Афган не научил власти…
Впрочем, нас*ать им на кровь пацанов….
Когда власть начинает называть себя родиной жди большой беды…
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