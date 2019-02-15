Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! И мы повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе
, и, конечно, в газете 20 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту
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