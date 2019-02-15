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Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»
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Ну, вот! Хорошее начало.
5 4
А есть ограничения по возрасту?
3 4
совершеннолетние
4 2
))) Судя по фото, нет. Счатаешь себя красавицей, то в добрый путь.
3 1
Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс «Бердский красавец»!
5 2
Регулярно это предложение всплывает))
есть мнение, что слать никто не будет.
2 0
Тогда политкорректно конкурс назвать нейтрально: «Бердские красав(и)цы-2020».
2 0
Зачем? На календарь идут первые 3 места.
Так что либо- либо.
1 0
Чё-то страшные какие-то..
2 5