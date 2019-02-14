Мертвого дипломата нашла уборщица в туалете МИД России

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудник МИД РФ Олег Кривов найден мертвым.

Его тело обнаружила уборщица в туалете на 19-м этаже. На место были вызваны медики, которые констатировали смерть.

Умершему было 68 лет. Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Тело направлено на судмедэкспертизу. По предварительной версии, он скончался от сердечной недостаточности.

В Министерстве иностранных дел подтвердили смерть российского дипломата Олега Кривова. По некоторым данным, он работал в Департаменте информации и печати ведомства.

По данным СМИ, он занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.