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Мертвого дипломата нашла уборщица в туалете МИД России

Тело российского дипломатического работника Олега Кривова направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

14.02.2019 Фото: Википедии Один комментарий
 
Мертвого дипломата нашла уборщица в туалете МИД России

МИД России

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудник МИД РФ Олег Кривов найден мертвым.

Его тело обнаружила уборщица в туалете на 19-м этаже. На место были вызваны медики, которые констатировали смерть.

Умершему было 68 лет. Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Тело направлено на судмедэкспертизу. По предварительной версии, он скончался от сердечной недостаточности.

В Министерстве иностранных дел подтвердили смерть российского дипломата Олега Кривова. По некоторым данным, он работал в Департаменте информации и печати ведомства.

По данным СМИ, он занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия.

 


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(1) Комментарий

  1. aleks

    Отметил праздник,царство ему небесное.

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