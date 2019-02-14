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«Ну, за аграрное лобби!»: Дворкович и Ткачев пили и пели на борту частного самолета

Видео веселой вечеринки появилось в Сети. В Кремле не увидели ничего зазорного в том, что бывшие министры и сотрудники правительства выпивают и танцуют.(ВИДЕО)

14.02.2019 Фото: Стоп-кадр с видео Росбалт 3 коммент.
 
«Ну, за аграрное лобби!»: Дворкович и Ткачев пили и пели на борту частного самолета

Уже веселые Ткачев и Дворкович

Президент FIDE Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев и зампредседатель ВЭБа Наталья Тимакова устроили вечеринку на борту частного самолета. Соответствующее видео появилось в интернете в среду (оригинал был опубликован в сторис Instagram).

На ролике видно, как веселая компания пьет и танцует под песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». Завершается видео тостом, предположительно, из уст Ткачева: «Ну, за аграрное лобби!».

Когда был снят этот ролик, неизвестно. Однако часть его героев не так давно могла одновременно находиться в Париже, передает Росбалт. 10 февраля снимок из французской столицы появился в Instagram Натальи Тимаковой.

«Неспокойно», — подписала она свою фотографию.

12 февраля в Париже также находился Дворкович. Там проходила пресс-конференция Французской шахматной федерации, которая подала заявку во французский комитет по подготовке Олимпийских игр-2024 в Париже для включения шахмат в олимпийскую программу. Госагентства цитировали Дворковича, который является президентом FIDE. Он заявил, что «даже если шахматы будут частью официальной культурной программы, это будет огромное дело».

Не исключено, что видео могло быть снято и ранее — когда все трое еще занимали должности чиновников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего зазорного в видео, на котором бывшие министры и сотрудники правительства поют песни в самолете.

Журналисты поинтересовались, есть ли у сотрудников администрации президента похожая традиция собираться неформально, на что Песков ответил утвердительно, сообщает РИА Новости.

«Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил», — добавил он.

Он отметил, что в Кремле не знают, откуда взялось видео. «Мы же не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает, поэтому трудно сказать. Не знаю, важно ли это, откуда оно взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос», — сказал пресс-секретарь.


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Моут себе позволить, а вы не отвлекайтесь, нам ещё Мадуро кормить.

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  2. Новый мэр

    Понятно чем Патриот гордился,когда про теплицы с помидорами писал :-D

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  3. Аноним

    мда… вспоминая сенатора Арашукова, про нашу элиту еще и не такие анекдоты будут рассказывать :
    — Папа, а чем депутат отличается от сенатора?
    — Ну ты сравнил. У сенатора и убийств больше, и хищения помасштабнее… (с)

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