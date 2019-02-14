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Виза в Чили

Чили относится к одним из южных стран в мире.

14.02.2019 Фото: img.tourister.ru Нет комментариев
 
Виза в Чили
Именно она является обладательницей юккой территории. Но на этом особенность этой страны не заканчивается. Именно она является обладательницей загадочного Острова Пасхи, расположенного вдали от иных населенных островов. Привлекает же и в наши дни этот остров туристов огромными каменными статуями, величина которых достигает 10-ти метров, а возраст 500 лет.
Основную массу туристов тут можно увидеть с середины лета и до середины сентября. Именно в этот промежуток времени тут наступают лучшие дни для горнолыжного отдыха. Притягивает эта страна туристов и чистыми пляжами, расположенными на тихоокеанском побережье. Именно сюда едут и те, кто желает посетить засушливую пустыню мира и статую Андского Христа. Конечно, интересна страна тут не лишь этими особыми аспектами, тут также присутствует в огромнейшем разнообразии и природного вида достопримечательности.
Поэтому неудивительно, что с каждым годом желающих оказаться в этой стране становится лишь больше. Но когда поднимается вопрос о посещении этой страны впервые, буквально у каждого русского туриста возникает вопрос, а нужно ли иметь при себе визу? На сегодняшний день, по информации, представленной на сайте www.tourweek.ru/visa-passport/chile/ виза в Чили для короткого нахождения в ней не нужна. Длительность нахождения в этой стране без визы составляет 90 дней, использовать которые можно в течение одного полугода. При наступлении второго полугодия, у человека появляется возможность повторно заехать в эту страну на 90 дней.
В каких случаях следует иметь визу
Пройти процедуру получения визы необходимо исключительно в двух случаях. Так, если заранее уже известно человеку, что находится в этой стране, ему придется более 3-х месяцев, либо он планирует вести на территории Чили деятельность, приносящую ему финансовую прибыль. Все иные ситуации, например, посещение родственников, прохождение обучения или лечение в этой стране, не требует траты времени и средств для получения визы.
Хотя следует заметить, что виза для обучающегося в этой стране иностранца, не нужно лишь при условии, что им используется краткосрочный вариант учебы. В ином случае, следует позаботиться также о наличии визы.


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