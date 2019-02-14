Доступ закрыт: Не записывают к врачам по единому номеру 124 регистратуры в Бердске
Медведев: Экономика растет, но это пока не ощущается гражданами
Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске
Мертвого дипломата нашла уборщица в туалете МИД России
«Ну, за аграрное лобби!»: Дворкович и Ткачев пили и пели на борту частного самолета
Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска
Орешкин: Инфляция вырастет в 2019 году в России
Индексировать минимальную зарплату в 2019 году больше не планируют
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