КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-к квартиру на Северном
продам
продам 1-ю 89137154330 Светлана
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам студию тер.санат.Бердский 89137313888 Ирина
Продам студию на ул.Тихая 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Узаконить предельные объемы талии попытаются в России

Гниющий и горящий дом просят признать аварийным его жители в Бердске

Бензина завались: переизбыток топлива прогнозируют на рынке РФ

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Купить 13 билетов на самолет для двоих детей-инвалидов заставила авиакомпания

Выжившая на пожаре инвалид-колясочник отказалась от комнаты на 5 этаже в Бердске

Зарезала сына за замечания о пьянстве мать в Новосибирске

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Абэ сомневается в успехе переговоров с Россией по Курилам

Мусорная реформа: Комиссию от 10 до 30 рублей берут за оплату вывоза мусора в Бердске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Купить 13 билетов на самолет для двоих детей-инвалидов заставила авиакомпания

Матери-одиночке, летевшей из Кургана в Хабаровск с детьми после операции, пришлось занимать деньги на дорогу. В Utair заявили, что их не предупредили о маломобильных пассажирах.

14.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Купить 13 билетов на самолет для двоих детей инвалидов заставила авиакомпания

В Хабаровск — только самолетом

В авиакомпании Utair заявили РБК, что не были предупреждены о том, что на одном из рейсов полетят маломобильные дети. Таким образом в компании прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что летевшей из Кургана в Хабаровск с двумя детьми-инвалидами женщине пришлось приобрести 13 билетов на самолет.

В компании добавили, что российский фонд и другие социальные службы не связались заранее, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

«Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне», — сказали в Utair.

«Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — добавили в авиакомпании.

Об инциденте ранее сообщил телеканал «Россия-1». Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова. По словам матери, ей в авиакомпании заявили, что одного мальчика придется перевозить лежа на носилках, он займет девять мест, а второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Женщина заявила, что деньги на обратную дорогу ей пришлось занимать у родственников.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Узаконить предельные объемы талии попытаются в России В Бердске собирают подписи за переименование трёх городских улиц Гниющий и горящий дом просят признать аварийным его жители в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика