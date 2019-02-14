Купить 13 билетов на самолет для двоих детей-инвалидов заставила авиакомпания

В авиакомпании Utair заявили РБК, что не были предупреждены о том, что на одном из рейсов полетят маломобильные дети. Таким образом в компании прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что летевшей из Кургана в Хабаровск с двумя детьми-инвалидами женщине пришлось приобрести 13 билетов на самолет.

В компании добавили, что российский фонд и другие социальные службы не связались заранее, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

«Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне», — сказали в Utair.

«Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — добавили в авиакомпании.

Об инциденте ранее сообщил телеканал «Россия-1». Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова. По словам матери, ей в авиакомпании заявили, что одного мальчика придется перевозить лежа на носилках, он займет девять мест, а второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Женщина заявила, что деньги на обратную дорогу ей пришлось занимать у родственников.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.

Источник: РБК