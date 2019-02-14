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Индексировать минимальную зарплату в 2019 году больше не планируют

Как заявил министр труда, МРОТ будет расти по мере роста прожиточного минимума. А продовольственную корзину будут менять в 2021 году.

14.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Индексировать минимальную зарплату в 2019 году больше не планируют

С 1 января 2019 года МРОТ был повышен до 11 280 рублей

Правительство не рассматривает дополнительной возможности индексации минимального размера оплаты труда в этом году, нужно дать возможность регионам удержать эту ситуацию, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах форума «Здоровое общество. На пути к 80+».

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был повышен до 11 280 рублей.

«Вы знаете, нет», — заявил Топилин на вопрос журналистов. «Мы учли то, что в прошлом году было две индексации, достаточно высокие — с 1 января и с 1 мая была проиндексирована минимальная зарплата. Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами», — добавил Топилин.

Он подчеркнул, что, тем не менее, МРОТ в России будет расти.

«МРОТ будет расти по мере роста прожиточного минимума. С 2021 года у нас срок изменения корзины (продовольственной) по закону. Поэтому сейчас начинаем с экспертами работать, с профсоюзами, с министерствами рассматривать, насколько должен быть рост продовольственной корзины, а за ним должен быть рост прожиточного минимума. 2020 год это будет рост по индексу прожиточного минимума, а к 2021 году будем разбираться, в том числе и с темой пересмотра продовольственной корзины», — отметил министр.

Повышение МРОТ в 2018 году осуществлялось дважды: с 1 января МРОТ был установлен на отметке 9 489 рублей, с 1 мая – 11 163 рубля.

Источник: РИА Новости


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