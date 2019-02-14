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Абэ сомневается в успехе переговоров с Россией по Курилам

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Абэ сомневается в успехе переговоров с Россией по Курилам

В Японии не уверены, сможет ли премьер решить этот вопрос в рамках срока своих полномочий до сентября 2021-го.

14.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Абэ сомневается в успехе переговоров с Россией по Курилам

Курильские острова принадлежат России

Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, сообщило агентство Jiji со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что премьер-министр Синдзо Абэ планировал выйти к рамочному соглашению по мирному договору на встрече с Владимиром Путиным в конце июня на форуме «двадцатки» в Осаке.

Однако, по данным агентства, сейчас японский политик понял, что это неосуществимо. К такому выводу, как сообщает Jiji, его подтолкнула встреча 22 января с Путиным, которая не продемонстрировала заметного прогресса в вопросе мирного договора.

По словам высокопоставленного чиновника, «прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе».

О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе, когда он заявил, что не будет ограничивать срок переговоров этим годом. Отмечается, что в связи с этим в Токио уже начали сомневаться, сможет ли премьер решить этот вопрос в рамках срока своих полномочий до сентября 2021-го.

В его окружении уже обсуждается вопрос о том, что «необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся», передает Jiji.

При этом, опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что этот вопрос может решиться, только пока Абэ находится на посту премьер-министра.
Кроме того, во внимание принимается и тот факт, что в России усилились настроения против передачи островов.

Отношения России и Японии
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония поставили подписи под Совместной декларацией, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Переговоры осложняются тем, что Токио поддерживает антироссийские санкции.

Источник: РИА Новости


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