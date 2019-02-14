Бензина завались: переизбыток топлива прогнозируют на рынке РФ

В России образовался профицит мощностей по выпуску бензина, из-за которого отечественные нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива, пишут «Ведомости» со ссылкой на Argus Consulting.

Отмечается, что после запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане и на Антипинском НПЗ мощности по производству бензина возросли на около два миллиона тонн. Рост производства связывают с модернизацией старых заводов и строительством новых. Также прогнозируется, что до 2026 года обновления пройдут на еще девяти НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на три миллиона тонн.

Эксперты подчеркивают, что из-за недостаточного роста внутреннего спроса на бензин и ужесточения конкуренции на экспортных рынках, производителям придется искать более эффективные каналы сбыта, передает РИА Новости.

Между тем, бензин продолжает дорожать. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за январь автомобильное топлива в Новосибирской области выросло в цене на 1,5%.