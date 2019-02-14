Мусорная реформа: Комиссию от 10 до 30 рублей берут за оплату вывоза мусора в Бердске

Оплата услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами может быть осуществлена потребителем одним из указанных способов. Инструкцию опубликовал пресс-центр мэрии Бердска.

1. АО Новосибирскэнергосбыт (комиссия взимается с плательщиков в размере 2% от суммы платежа, но не менее 10 руб.)

1.1. Мобильное приложение «Платосфера» 1.2. Сайт «Новосибирскэнергосбыт» https://www.nskes.ru/fizicheskim-litsam/

1.3. Перечень пунктов приема платежей в г. Новосибирск и Новосибирской области: (перечень будет выложен на сайте)

2. ПАО «Сбербанк России»

2.1. Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, автоплатеж – 1% от суммы платежа;

2.2. В банкомате Сбербанка с карты – 1% от суммы платежа;

2.3. В банкомате Сбербанка наличными – 2 % от суммы платежа, минимум 20 руб.;

2.4. В кассе Сбербанка с карты – 2,5% от суммы платежа, минимум 25 руб.;

2.5. В кассе Сбербанка наличными – 3% от суммы платежа, минимум 30 руб.;

Перечень отделений и банкоматов Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib

3. Федеральная Система «Город»

3.1. Через платежный кабинет – 1% от суммы платежа;

3.2. В кассе субагентов и агентов Системы «Город» наличными – 3% от суммы платежа

Адреса пунктов оплаты Федеральной Системы «Город»: https://www.kvartplata.ru/fsgmaps/Pages/default.aspx#type:all/company:all/method:bounds/bounds:53.68689408300641%2C77.7810600354004%2C54.90774183096802%2C80.85723191040037/

4. ФГУП «Почта России»

4.1. Комиссия взимается с плательщиков в размере 2 % от суммы платежа в г. Новосибирске, но не менее 15 руб.;

4.2. Комиссия взимается с плательщиков в размере 4 % от суммы платежа в иных населенных пунктах Новосибирской области, но не менее 15 руб.; Перечень отделений «Почта России» https://www.pochta.ru/offices

На официальном сайте организации в разделе «Пресс-центр- Новости» (https://ecologynsk.ru/news/83) выгружен реестр лицевых счетов по адресам потребителей, проживающих в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях в населенных пунктах Новосибирской области.

Из-за отсутствия информации по некоторым жилым помещениям в государственной информационной системе ЖКХ региональный оператор сможет произвести только часть начислений. Собственники, которым начисления не произведены, смогут оплатить услугу по обращению с ТКО в последующих месяцах. Для актуализации информации и присвоения лицевого счета рекомендуется обратится в офис регионального оператора.

Начисления за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будут произведены только по тем населенным пунктам, в которых данная коммунальная услуга была оказана.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», установленный тариф за ввоз мусора с человека составляет 92,42 рубля. С учетом комиссия сумма увеличивается. НДС из тарифа пока не убрали.