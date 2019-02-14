Мусорная реформа: Комиссию от 10 до 30 рублей берут за оплату вывоза мусора в Бердске

Жители нередко жалуются на несвоевременный вывоз мусора
Оплата услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами может быть осуществлена потребителем одним из указанных способов. Инструкцию опубликовал пресс-центр мэрии Бердска.
1. АО Новосибирскэнергосбыт (комиссия взимается с плательщиков в размере 2% от суммы платежа, но не менее 10 руб.)
1.1. Мобильное приложение «Платосфера» 1.2. Сайт «Новосибирскэнергосбыт» https://www.nskes.ru/fizicheskim-litsam/
1.3. Перечень пунктов приема платежей в г. Новосибирск и Новосибирской области: (перечень будет выложен на сайте)
2. ПАО «Сбербанк России»
2.1. Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, автоплатеж – 1% от суммы платежа;
2.2. В банкомате Сбербанка с карты – 1% от суммы платежа;
2.3. В банкомате Сбербанка наличными – 2 % от суммы платежа, минимум 20 руб.;
2.4. В кассе Сбербанка с карты – 2,5% от суммы платежа, минимум 25 руб.;
2.5. В кассе Сбербанка наличными – 3% от суммы платежа, минимум 30 руб.;
Перечень отделений и банкоматов Сбербанка https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib
3. Федеральная Система «Город»
3.1. Через платежный кабинет – 1% от суммы платежа;
3.2. В кассе субагентов и агентов Системы «Город» наличными – 3% от суммы платежа
Адреса пунктов оплаты Федеральной Системы «Город»: https://www.kvartplata.ru/fsgmaps/Pages/default.aspx#type:all/company:all/method:bounds/bounds:53.68689408300641%2C77.7810600354004%2C54.90774183096802%2C80.85723191040037/
4. ФГУП «Почта России»
4.1. Комиссия взимается с плательщиков в размере 2 % от суммы платежа в г. Новосибирске, но не менее 15 руб.;
4.2. Комиссия взимается с плательщиков в размере 4 % от суммы платежа в иных населенных пунктах Новосибирской области, но не менее 15 руб.; Перечень отделений «Почта России» https://www.pochta.ru/offices
На официальном сайте организации в разделе «Пресс-центр- Новости» (https://ecologynsk.ru/news/83) выгружен реестр лицевых счетов по адресам потребителей, проживающих в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях в населенных пунктах Новосибирской области.
Из-за отсутствия информации по некоторым жилым помещениям в государственной информационной системе ЖКХ региональный оператор сможет произвести только часть начислений. Собственники, которым начисления не произведены, смогут оплатить услугу по обращению с ТКО в последующих месяцах. Для актуализации информации и присвоения лицевого счета рекомендуется обратится в офис регионального оператора.
Начисления за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будут произведены только по тем населенным пунктам, в которых данная коммунальная услуга была оказана.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», установленный тариф за ввоз мусора с человека составляет 92,42 рубля. С учетом комиссия сумма увеличивается. НДС из тарифа пока не убрали.
Иди все на хутор бабочку ловить
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Вся проблема не в том, что у бедных мало денег, а тут и еще на мусор ндс и комиссия, а в том, что богатые нажраться не могут и уже совсем берега попутали.
Но увы, ничего теперь не изменить.
Гильотины у нас нет, да и не франция у нас.
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У наших должностных лиц такие лица, как будто все им должны. )
0 1
Платосфера не работает, по номеру лицевого счета ничего найти не может.
0 0