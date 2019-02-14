КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию на ул.Тихая 89137313888 Ирина
Продам
Продам
продам
продам
продам
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Почти 1 млн рублей заплатили за нарушение благоустройства города в Бердске

Би-би-си признала химатаки в Сирии инсценировкой

Умер от переохлаждения в лютый мороз житель Искитимского района

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

На инвестфоруме в Сочи открылась презентация Новосибирской области

Суперасфальтом покроют дороги России

Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска

«Навальный» написали на сугробе ради ускорения уборки в Кирове

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


На инвестфоруме в Сочи открылась презентация Новосибирской области

Губернатор Травников представит проект «Академгородок 2.0» и будет искать инвесторов.

14.02.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
На инвестфоруме в Сочи открылась презентация Новосибирской области

Место Новосибирской области на сочинском форуме

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая с 13 по 15 февраля будет работать на площадках Российского инвестиционного форума – 2019, который проходит в Сочи. Среди основных задач делегации – привлечение новых инвесторов, презентация инновационного потенциала Новосибирской области.
В этом году на площадках форума Новосибирская область представляет приоритетный проект «Развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0)».

Как ранее отметил Андрей Травников, по каждому из проектов, которые вошли в программу развития ННЦ, регион будет стараться провести переговоры и оценить заинтересованность индустриальных партнеров, возможных инвесторов. Губернатор напомнил, что основной задачей проекта «Академгородок 2.0» является создание условий для новых научных разработок мирового уровня — исследовательской инфраструктуры — и, самое главное, для внедрения их в производство. И уже сегодня регион приступил к проработке будущего внедрения научных разработок новосибирских ученых.

Презентуемые проекты Новосибирского научного центра — это проекты по развитию научной и инновационной инфраструктуры, по созданию высокотехнологичных предприятий, в основе которых лежит реализация крупных научных проектов (в том числе проектов класса «мегасайенс»), проектов «полного цикла» от фундаментальных исследований до конкретных высокотехнологических продуктов и прорывных технологий, полученных на основе максимально быстрого перехода от фундаментальной науки до конечного производства.

В состав делегации Новосибирской области входят представители правительства, научных организаций, промышленности региона. В дни работы форума у членов делегации запланированы встречи с представителями как частных, так и государственных компаний и корпораций, подписание ряда важных для развития экономики региона соглашений. Запланировано участие членов делегации и в пленарных сессиях: «Национальные инфраструктурные – 2024: быстро определить и эффективно реализовать» и «Наука и общество: стратегии будущих поколений», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почти 1 млн рублей заплатили за нарушение благоустройства города в Бердске Три бердчанина выдвинули свои кандидатуры в депутаты горсовета Би-би-си признала химатаки в Сирии инсценировкой

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика