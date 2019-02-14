На инвестфоруме в Сочи открылась презентация Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая с 13 по 15 февраля будет работать на площадках Российского инвестиционного форума – 2019, который проходит в Сочи. Среди основных задач делегации – привлечение новых инвесторов, презентация инновационного потенциала Новосибирской области.

В этом году на площадках форума Новосибирская область представляет приоритетный проект «Развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0)».

Как ранее отметил Андрей Травников, по каждому из проектов, которые вошли в программу развития ННЦ, регион будет стараться провести переговоры и оценить заинтересованность индустриальных партнеров, возможных инвесторов. Губернатор напомнил, что основной задачей проекта «Академгородок 2.0» является создание условий для новых научных разработок мирового уровня — исследовательской инфраструктуры — и, самое главное, для внедрения их в производство. И уже сегодня регион приступил к проработке будущего внедрения научных разработок новосибирских ученых.

Презентуемые проекты Новосибирского научного центра — это проекты по развитию научной и инновационной инфраструктуры, по созданию высокотехнологичных предприятий, в основе которых лежит реализация крупных научных проектов (в том числе проектов класса «мегасайенс»), проектов «полного цикла» от фундаментальных исследований до конкретных высокотехнологических продуктов и прорывных технологий, полученных на основе максимально быстрого перехода от фундаментальной науки до конечного производства.

В состав делегации Новосибирской области входят представители правительства, научных организаций, промышленности региона. В дни работы форума у членов делегации запланированы встречи с представителями как частных, так и государственных компаний и корпораций, подписание ряда важных для развития экономики региона соглашений. Запланировано участие членов делегации и в пленарных сессиях: «Национальные инфраструктурные – 2024: быстро определить и эффективно реализовать» и «Наука и общество: стратегии будущих поколений», сообщили в пресс-службе регионального правительства.