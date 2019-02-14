Лучшим регионом России по взаимодействию с частной медициной признана Новосибирская область

Победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» по итогам 2018 года представили на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+», который традиционной проходит в нулевой день Российского инвестиционного форума. Лучшим регионом по уровню развития ГЧП в конкурсе, проводимом Минздравом РФ, признана Новосибирская область.

Во время торжественной церемонии награду за победу региона во Всероссийском конкурсе губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вручила Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Ваши проекты в рамках ГЧП – это и инфраструктурные проекты, и кадровые, и инновационные проекты, включая такие сложные направления современной биомедицины, как биодеградируемые материалы, самые современные медицинские изделия – эндоваскулярные, для эндопротезирования… Поэтому у вас огромное будущее, точно не останавливайтесь на достигнутом, мы будем всеми силами вам помогать», – отметила во время церемонии награждения Министр здравоохранения РФ.

Среди основных критериев определения победителя – не только завершённые проекты ГЧП, но и созданная в регионе нормативная база и степень её ориентации на совершенствование механизмов ГЧП. Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области, действительно, уже накоплен богатый опыт по реализации проектов государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения и это направление продолжает развиваться.

Так, сегодня в Новосибирской области уже существует целый ряд примеров эффективного взаимодействия власти и частного бизнеса по реализации проектов в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения. В рамках ГЧП идут работы и по расширению комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий Краснозёрский», и по реализации инвестиционного проекта «Озёрный кластер».

Медтехнопарк Новосибирской области – первый в России проект государственно-частного партнёрства в сфере медицины с федеральным участием. Инжиниринговый медико-технологический центр Медтехнопарка – Медицинский промышленный парк – пилотная производственная площадка, интегрированная в систему Министерства здравоохранения Российской Федерации. Его главная цель – создание комплекса конкурентоспособных производств по выпуску медицинских изделий в сфере травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях охраны здоровья, в том числе для целей импортозамещения.

«Но на этом мы не останавливаемся: на площадках форума будет подписано очередное соглашение по партнёрству в сфере здравоохранения по очень важному направлению для региона – это обеспечение доступной и качественной первичной медицинской помощи. Направление важно ещё и потому, что жители нашей области смогут получать качественную медпомощь рядом со своим домом не через десять лет, а в ближайшее время», – уточнил губернатор.

Глава региона сообщил, что соглашение о старте проекта строительства семи поликлиник общей мощностью почти семь тысяч посещений в сутки будет подписано на площадках РИФ-2019 15 февраля.

Высокая оценка на федеральном уровне Новосибирской области по масштабам развития ГЧП подтверждает эффективность системной работы по взаимодействию власти и бизнеса в рамках реализации важнейших проектов. За несколько последних лет наш регион не раз подтверждал эффективность этого механизма развития экономики региона.

Так, в феврале 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи наша область стала лауреатом Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Региональная инициатива»; в 2015-2016 году регион становился лауреатом премии в номинации «Региональный ГЧП-прорыв» в качестве субъекта РФ, наиболее активно развивающего механизмы ГЧП.