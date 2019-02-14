Умер от переохлаждения в лютый мороз житель Искитимского района

6 февраля в п. Листвянский Искитимского района от переохлаждения скончался местный житель поселка. Ему было 43 года. Об этом сообщил сайт «Весь Искитим» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Факт смерти зафиксировали медиками скорой помощи Линевской ЛРБ.
Как сообщал «Весь Искитим» за прошедшую неделю в районном центре зарегистрировано несколько случаев обморожения.
4 февраля в травмпункт ИЦГБ обратился 33-летний житель города. Врачи поставили ему диагноз “обморожение 4 и 5 пальца левой кисти 2-й степени” и назначили амбулаторное лечение.
5 февраля 6 час. 30 мин. в Искитимскую горбольницу поступил 36-летний искитимец с обморожением пальцев левой кисти 1 и 2-й степени, а также подошвенной поверхности обеих ног. Состояние его оценивают как средней тяжести, он помещен в травматологическое отделение.
10 февраля в 13 час. 10 мин. в приемный покой хирургии поступил гражданин 62-летний пенсионер, которому диагностировали обморожение пальцев обеих кистей и левой стопы 3-4 степени.
В тот же день, в воскресенье, в 17 час. 28 мин. в Искитимскую ЦГБ привезли 46-летнего гражданина с обморожением пальцев левой стопы 3-4 степени.
“Весь Искитим” напомнил, что четвертая степень обморожения является поводом для ампутации.
В начале февраля в Искитиме и Бердске стояли 40-градусные морозы. Полицейским в эти дни приходилось выезжать по вызовам бердчан и забирать из подъездов бомжей, спасающихся от холода.
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А что же наши церкви? Их у нас з штуки. Могли бы уже построить приют- ночлежку для таких людей (попавших в жизни тяжелые ситуации).
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Вот наконец-то нашелся очень убедительный повод для расширения религиозных терминалов.
А то в последнее время РПЦ немного поутихла с амбициями — фантазия начала иссякать.
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