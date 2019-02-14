Умер от переохлаждения в лютый мороз житель Искитимского района

6 февраля в п. Листвянский Искитимского района от переохлаждения скончался местный житель поселка. Ему было 43 года. Об этом сообщил сайт «Весь Искитим» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Факт смерти зафиксировали медиками скорой помощи Линевской ЛРБ.

Как сообщал «Весь Искитим» за прошедшую неделю в районном центре зарегистрировано несколько случаев обморожения.

4 февраля в травмпункт ИЦГБ обратился 33-летний житель города. Врачи поставили ему диагноз “обморожение 4 и 5 пальца левой кисти 2-й степени” и назначили амбулаторное лечение.

5 февраля 6 час. 30 мин. в Искитимскую горбольницу поступил 36-летний искитимец с обморожением пальцев левой кисти 1 и 2-й степени, а также подошвенной поверхности обеих ног. Состояние его оценивают как средней тяжести, он помещен в травматологическое отделение.

10 февраля в 13 час. 10 мин. в приемный покой хирургии поступил гражданин 62-летний пенсионер, которому диагностировали обморожение пальцев обеих кистей и левой стопы 3-4 степени.

В тот же день, в воскресенье, в 17 час. 28 мин. в Искитимскую ЦГБ привезли 46-летнего гражданина с обморожением пальцев левой стопы 3-4 степени.

“Весь Искитим” напомнил, что четвертая степень обморожения является поводом для ампутации.

В начале февраля в Искитиме и Бердске стояли 40-градусные морозы. Полицейским в эти дни приходилось выезжать по вызовам бердчан и забирать из подъездов бомжей, спасающихся от холода.