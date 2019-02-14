Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска

В Бердске 13 февраля территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по округу №20. Как сообщили руководитель ТИК Наталья Фокина, за депутатский мандат будут бороться три человека.
Это 33-летний самовыдвиженец Андрей Бухаров, коммерческий директор ООО «Русстрой»; 36-летний Рамиз Масимов — представитель «Справедливой России», гендиректор УК «Сибирские коммунальные системы»; 44-летний выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов, гендиректор ООО «Пульс-Про».
«Единая Россия» тоже искала претендентов на депутатское кресло, но, судя по всему, не нашла.
Выборы на округе, оставшемся без депутата, состоятся 14 апреля. Такое решении принял горсовет Бердска 22 января: «В связи с досрочным прекращением полномочий депутата… Владимира Захарова, избранного по одномандатному избирательному округу №20, на основании решения Совета депутатов Бердска от 31.07.2018».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июне 2018 года Захарова назначили вице-мэром по строительству и городскому хозяйству. Чтобы занять должность замглавы ему пришлось сложить свои депутатские полномочия. Таков закон.
Деньги на организацию голосования предусмотрены в городском бюджете. Участие в выборах принимать только жители округа №20. Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:
улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с N№2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«и эсэр зарегистрированы в качестве кандидатов.»
Какие эсеры? Вы что курите?
0 1
«Эсэр» или по другому «СР», «Справедливая Россия». Только справедливости там нет.
3 1
А самовыдвиженец случайно не тайный член ЕР?
Эта подпольная вера обычно легализуется после выборов, как у Травникова.
6 1