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Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска

Самовыдвиженец, коммунист и эсэр зарегистрированы в качестве кандидатов. Выборы на округе №20 пройдут 14 апреля.(СПИСКИ)

14.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска

Депутат будут выбирать только жители округа №20

В Бердске 13 февраля территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по округу №20. Как сообщили руководитель ТИК Наталья Фокина, за депутатский мандат будут бороться три человека.

Это 33-летний самовыдвиженец Андрей Бухаров, коммерческий директор ООО «Русстрой»; 36-летний Рамиз Масимов — представитель «Справедливой России», гендиректор УК «Сибирские коммунальные системы»; 44-летний выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов, гендиректор ООО «Пульс-Про».

«Единая Россия» тоже искала претендентов на депутатское кресло, но, судя по всему, не нашла.

Выборы на округе, оставшемся без депутата, состоятся 14 апреля. Такое решении принял горсовет Бердска 22 января: «В связи с досрочным прекращением полномочий депутата… Владимира Захарова, избранного по одномандатному избирательному округу №20, на основании решения Совета депутатов Бердска от 31.07.2018».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июне 2018 года Захарова назначили вице-мэром по строительству и городскому хозяйству. Чтобы занять должность замглавы ему пришлось сложить свои депутатские полномочия. Таков закон.

Деньги на организацию голосования предусмотрены в городском бюджете. Участие в выборах принимать только жители округа №20. Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:

улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с N№2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «и эсэр зарегистрированы в качестве кандидатов.»

    Какие эсеры? Вы что курите?

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