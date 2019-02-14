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Би-би-си признала химатаки в Сирии инсценировкой

Продюсер британской вещательной корпорации развеял сомнения: сцена в госпитале в Думе была постановочной.

14.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Би би си признала химатаки в Сирии инсценировкой

Химатаки в Сирии инсценировали «Белые каски»

В апреле 2018 года была распространена информация о применении химоружия в Думе, после этого США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии.

Продюсер британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати подтвердил, что якобы имевшее место в апреле 2018 года применение химического оружия в городе Дума в Сирии было инсценировкой. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб», — написал он.

Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски», которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

Источник: ТАСС


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