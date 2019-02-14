Почти 1 млн рублей заплатили за нарушение благоустройства города в Бердске

Отчитался о работе Административно-технической инспекции ее руководитель Павел Дятлов перед депутатами, входящими в состав промышленного комитета 6 февраля.

Павел Викторович рассказал народным избранникам, что в 2018 году в административную комиссию было направлено 349 материалов об административных правонарушениях. По словам Павла Дятлова, это несколько меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года — минус 17 материалов, но в денежном выражении больше на 4000 рублей. Так, по итогам рассмотрения дел на комиссии на бердчан наложены административные взыскания в размере 993 000 рублей.

Сотрудники административно-технической инспекции ежедневно выявляют и предупреждают нарушений в сфере благоустройства. Например, следят за правильным содержании фасадов домов и зданий: если на крышах есть сосульки,а на фасаде дома несанкционированные надписи или нарушены правила размещения рекламы — ждите приглашение на административную комиссию. В 2018 году АТИ составило 130 административных протоколов.

— Мы рассматриваем материалы из полиции в отношении граждан, которые нарушают тишину и покой соседей, о ненадлежащем содержании или выгуле птиц и животных. В этом году нам поступил 741 материал о подобных правонарушения. По результатам их рассмотрения в 212 случаях составлены административные протоколы, по 529 — принято решение об отказе в возбуждении административного дела, — рассказал депутатам Павел Дятлов.

Кроме того, сотрудники АТИ 1065 раз в прошлом году выезжали по сообщениям бердчан на места нарушения правил благоустройства города. В 625 случаях ответственным лицам вручались уведомления об устранении нарушений правил благоустройства.

-На контроле инспекции находились 106 объектов с неблагоустроенной территорией после земляных работ. По итогам выездов мы выявили 14 несанкционированных работ. Все привлечены к административной ответственности и принуждены к устранению нарушений, — резюмировал директор АТИ.

Павел Дятлов отметил, что ежедневно работа происходит в плановом режиме. Из года в год в Бердске решаются идентичные проблемы. Подчеркнув, что такая практика наблюдается во всей стране, Новосибирской области.