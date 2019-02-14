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«Навальный» написали на сугробе ради ускорения уборки в Кирове

В Москве такой прием действовал безотказно. Кировчане на другом сугробе начертали фамилию руководителя ЖКХ.(ВИДЕО)

14.02.2019 Фото: kirov-portal.ru Один комментарий
 
«Навальный» написали на сугробе ради ускорения уборки в Кирове

Именем оппозиционера борются с сугробами кировчане

Кировчане расписали краской сугробы, чтобы подвигнуть свою УК быстрее убирать снег. На снежной куче во дворе дома по адресу ул. Преображенская, 69 появилась надпись «Навальный», а на сугробах со стороны улицы — «Старовойтов» — по фамилии руководителя УК.

— Крышу по адресу: ул. Преображенская, д. 69 почистили, а снег ни со двора, ни с тротуара не убрали. Женщины с колясками пройти не могут, — обратился в редакцию портала Свойкировский читатель.

По данным реестра выданных лицензий Госжилинспекции Кировской области, управляет домом ООО «АКОР». Учредителем организации, согласно базе ЕГРЮЛ, является ООО «Управление жилищного хозяйства», гендиректором которого значится Старовойт Игорь Николаевич.

Напомним, в феврале 2018 года жительница Москвы не дождалась от коммунальных служб уборки сугробов и решила «ускорить» их работу: она написала зелёнкой на снежных завалах и обледенелом тротуаре фамилию политика Алексея Навального. Спустя несколько часов лёд действительно соскребли, а сугробы — убрали.

Информация об этом распространилась через СМИ и соцсети, и надписи «Навальный» начали появляться на сугробах во многих городах России.

За год до этого, в январе 2017 года, жители Омска стали краской наносить фамилию мэра Вячеслава Двораковского на выросших в городе сугробах, чтобы побудить власти чистить улицы. Одна из надписей гласила: «Сугробы за Двораковского!». Этой зимой новые «приветы» от общественности получила глава города Оксана Фадина: на снежных кучах появились надписи «Не вижу встречку», «Убери меня», «Фотомонтаж», «Сугроб Фадиной». Они стали следствием билбордов, установленных в Омске, которые городские власти определили как «фотомонтаж»: «Ответственных не увольняют — им платят премии», «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?».

Источник: kirov-portal.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А если написать на сугробе «‘Сами знаете кто’ — ВОР», то сугробы помогут убирать оперативники из ФСБ)))

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