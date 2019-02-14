КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к квартиру
Продам 1к квартиру
продам
продам
продам
продам
Продам 2-к на Микрорайоне
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Доступ закрыт: Не записывают к врачам по единому номеру 124 регистратуры в Бердске

Медведев: Экономика растет, но это пока не ощущается гражданами

Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске

Мертвого дипломата нашла уборщица в туалете МИД России

«Ну, за аграрное лобби!»: Дворкович и Ткачев пили и пели на борту частного самолета

Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска

Орешкин: Инфляция вырастет в 2019 году в России

Индексировать минимальную зарплату в 2019 году больше не планируют

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Закрыть по решению суда могут магазин «Сантимо» в Бердске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Доступ закрыт: Не записывают к врачам по единому номеру 124 регистратуры в Бердске

Диспетчеры сообщают, что у них нет талонов и расписания больницы. Начмед бердской ЦГБ объяснила: трудности возникли из-за перехода на новую информационную систему, на интеграцию потребуется время.

14.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Доступ закрыт: Не записывают к врачам по единому номеру 124 регистратуры в Бердске

Регистратура — первое с чем сталкивается пациент в поликлинике Бердска

«Как записаться на прием к врачу?» — с таким вопросом в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Ольга вчера, 13 февраля. По ее словам, единый номер 124 электронной регистратуры не принимает запись к врачу, так как бердская поликлиника «закрыла доступ».

-Почему доступ закрыт, там не знают. На горячей линии посоветовали звонить заведующей поликлиническим отделением, но она никогда не берет трубку! По номеру 2-18-81 сказали, что оформляют только вызов врача на дом. Еще по нескольким номерам бердской поликлиники тоже не берут трубку! Так как записаться на прием к врачу? Мне нужно ехать издалека, чтобы простоять в очереди регистратуры, — недоумевает Ольга.

«Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент, попробовав записаться на прием к врачу, но, увы, этого сделать не удалось. Диспетчер номера 124 сообщила, что у них нет талонов, им не выставляется расписание врачей, поэтому запись не возможна. Телефонный номер 2-18-81 на протяжении нескольких часов отвечал короткими гудками. Заведующие поликлиническими отделениями не отвечали на звонки.

Все же «Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с заместителем главного врача бердской ЦГБ Надеждой Шахатовой, которая рассказала, чем вызваны сложности в дистанционной записи к врачу:

-Это не проблема, а временная трудность, которая связана с интеграцией одной медицинской информационной системы и записи пациентов в другую. По этому номеру (124 — прим. ред.) запись принимается до сих пор. Кроме того, записаться на прием к врачу можно на портале госуслуг, в регистратуре по телефону и при личном обращении. Реальная возможность записаться на прием к врачу появляется у человека, который нуждается в медицинской помощи. Всегда, когда происходит смена информационной системы или нормативно-правовой базы необходим временной промежуток для урегулирования рабочих вопросов. Это не потребность бердской центральной городской больницы.  Это общероссийские планы перевода одной системы в другую. Интеграция идет, она еще не закончена.

Сообщить о сроках перехода на новую медицинскую систему Надежда Александровна не смогла, так как не разрабатывала данную систему, не контролирует ее и не располагает дополнительными познаниями в IT-технологиях.

Кроме того, начмед бердской ЦГБ пояснила, что номер 2-18-81 многоканальный, который установлен в регистратуре взрослого поликлинического отделения. На одном номере работают четыре телефона.

— В регистратуре есть другой номер, есть номера заведующих терапевтических участков отделений. Все телефоны размещены на сайтах, информационных стендах. Если человек не может дозвониться по номеру 2-18-81 — ему будут рады помочь по другим телефонным номерам, — констатировала Надежда Шахатова.

Она подчеркнула, что бердская ЦГБ располагается в 16 корпусах отдаленно расположенных друг от друга. Находиться одномоментно в кабинетах врачи не могут, поэтому не всегда имеют возможность отвечать на звонки стационарного телефона.

Данные на официальном сайте горбольницы гласят: с 1 февраля 2019 года записаться на прием к врачу можно посредством сервиса «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). С пометкой, что запись на прием в электронном виде на Едином портале госуслуг производится при наличии подтвержденной учетной записи. Врачи предупредили, что в связи с переходом работы регистратуры в новый модуль медицинской информационной системы возможны сбои электронной системы записи на прием к врачу. И попросили проявить понимание при возникновении подобной ситуации.

Записаться к врачу можно по телефону регистратуры, но при наличии электронной амбулаторной карты пациента:

взрослое поликлиническое отделение №1 т. 2-18-81

взрослое поликлиническое отделение №2 т. 4-34-21

детское поликлиническое отделение №1 т. 3-14-44

детское поликлиническое отделение №2 т.4-15-50

акушерское поликлиническое отделение т. 5-16-54

дерматовенерологическое поликлиническое отделение т. 5-18-66

стоматологическое поликлиническое отделение т. 2-28-87.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отменить НДС на вывоз мусора требуют депутаты Новосибирска Доступ закрыт: Не записывают к врачам по единому номеру 124 регистратуры в Бердске Медведев: Экономика растет, но это пока не ощущается гражданами

(5) Комментариев

  1. Ириска

    Во вторник видимо еще не было сбоя, спокойно записалась

    Thumb up 0 Thumb down 2

  2. АКМ

    Это не программа, это не умение организовать работу со стороны НачМеда. Я полагаю жалобы от людей до него доходят?Вот читает ли он их?

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Гостья

    Гинекология в госуслугах даже не высвечивается.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Аноним

    Если человек не может дозвониться по номеру 2-18-81 — ему будут рады помочь по другим телефонным номерам, — констатировала Надежда Шахатова.» Особенно понравилось выражение» будут рады помочь «… В понедельник 1,5часа не могла дозвониться в регистратору по двум номерам. Отвечают просто по хамски! Такого бардака с медициной, как в Бердске, нигде нет! За что только Краморова на его должности держат непонятно!

    Thumb up 13 Thumb down 0

  5. Инна

    А я не могу на сайте госуслуг записаться.Раньше свободно записывала и себя и мужа,а теперь ответ»нет эл.потверждённой записи»..что за чушь..непонятно

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика