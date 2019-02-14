Доступ закрыт: Не записывают к врачам по единому номеру 124 регистратуры в Бердске

«Как записаться на прием к врачу?» — с таким вопросом в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Ольга вчера, 13 февраля. По ее словам, единый номер 124 электронной регистратуры не принимает запись к врачу, так как бердская поликлиника «закрыла доступ».

-Почему доступ закрыт, там не знают. На горячей линии посоветовали звонить заведующей поликлиническим отделением, но она никогда не берет трубку! По номеру 2-18-81 сказали, что оформляют только вызов врача на дом. Еще по нескольким номерам бердской поликлиники тоже не берут трубку! Так как записаться на прием к врачу? Мне нужно ехать издалека, чтобы простоять в очереди регистратуры, — недоумевает Ольга.

«Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент, попробовав записаться на прием к врачу, но, увы, этого сделать не удалось. Диспетчер номера 124 сообщила, что у них нет талонов, им не выставляется расписание врачей, поэтому запись не возможна. Телефонный номер 2-18-81 на протяжении нескольких часов отвечал короткими гудками. Заведующие поликлиническими отделениями не отвечали на звонки.

Все же «Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с заместителем главного врача бердской ЦГБ Надеждой Шахатовой, которая рассказала, чем вызваны сложности в дистанционной записи к врачу:

-Это не проблема, а временная трудность, которая связана с интеграцией одной медицинской информационной системы и записи пациентов в другую. По этому номеру (124 — прим. ред.) запись принимается до сих пор. Кроме того, записаться на прием к врачу можно на портале госуслуг, в регистратуре по телефону и при личном обращении. Реальная возможность записаться на прием к врачу появляется у человека, который нуждается в медицинской помощи. Всегда, когда происходит смена информационной системы или нормативно-правовой базы необходим временной промежуток для урегулирования рабочих вопросов. Это не потребность бердской центральной городской больницы. Это общероссийские планы перевода одной системы в другую. Интеграция идет, она еще не закончена.

Сообщить о сроках перехода на новую медицинскую систему Надежда Александровна не смогла, так как не разрабатывала данную систему, не контролирует ее и не располагает дополнительными познаниями в IT-технологиях.

Кроме того, начмед бердской ЦГБ пояснила, что номер 2-18-81 многоканальный, который установлен в регистратуре взрослого поликлинического отделения. На одном номере работают четыре телефона.

— В регистратуре есть другой номер, есть номера заведующих терапевтических участков отделений. Все телефоны размещены на сайтах, информационных стендах. Если человек не может дозвониться по номеру 2-18-81 — ему будут рады помочь по другим телефонным номерам, — констатировала Надежда Шахатова.

Она подчеркнула, что бердская ЦГБ располагается в 16 корпусах отдаленно расположенных друг от друга. Находиться одномоментно в кабинетах врачи не могут, поэтому не всегда имеют возможность отвечать на звонки стационарного телефона.

Данные на официальном сайте горбольницы гласят: с 1 февраля 2019 года записаться на прием к врачу можно посредством сервиса «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). С пометкой, что запись на прием в электронном виде на Едином портале госуслуг производится при наличии подтвержденной учетной записи. Врачи предупредили, что в связи с переходом работы регистратуры в новый модуль медицинской информационной системы возможны сбои электронной системы записи на прием к врачу. И попросили проявить понимание при возникновении подобной ситуации.

Записаться к врачу можно по телефону регистратуры, но при наличии электронной амбулаторной карты пациента:

взрослое поликлиническое отделение №1 т. 2-18-81

взрослое поликлиническое отделение №2 т. 4-34-21

детское поликлиническое отделение №1 т. 3-14-44

детское поликлиническое отделение №2 т.4-15-50

акушерское поликлиническое отделение т. 5-16-54

дерматовенерологическое поликлиническое отделение т. 5-18-66

стоматологическое поликлиническое отделение т. 2-28-87.