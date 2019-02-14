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Скончался один из основателей группы «Калинов Мост» в Новосибирске

В последние годы жизни Владимир Бугаец боролся с раком; на пятой по счёту химиотерапии у него не выдержало сердце.

14.02.2019 Фото: vk.com страница Владимира Бугайца 2 коммент.
 
Скончался один из основателей группы «Калинов Мост» в Новосибирске

Владимир Бугаец умер на 59-м году жизни

Вчера, 13 февраля, на 59 году жизни умер Владимир Бугаец – новосибирский музыкант, известный как основатель советской рок-группы «Ломбард», а также как один из основателей группы «Калинов мост».

О его смерти стало известно из соцсети «ВКонтакте». Сердце музыканта не выдержало последствий химиотерапии.

«Володя умер сегодня ночью в реанимации», – пишет о смерти Владимира его близкий друг Александр Кириллов.

Сразу после этого на стене Владимира Бугайца во «ВКонтакте» начали появляться сообщения с соболезнованиями, фотографии и видео, посвящённые его памяти.

В последнее время Владимир работал звукорежиссёром в Новосибирской государственной филармонии.

«Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем. Помним! Скорбим!» – выразили соболезнования его коллеги.

Прощание с Владимиром Бугайцом состоится в новосибирском крематории 14 февраля в 13 часов.

Источник: sib.fm


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Творческий человек, одарённая личность. Всегда жалко таких. Уходят почему-то рано. Земля пухом… :(

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  2. Конструктор

    Светлая память «Бароде» и соболезнования Марине, близким и друзьям.

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