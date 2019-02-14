Скончался один из основателей группы «Калинов Мост» в Новосибирске

Вчера, 13 февраля, на 59 году жизни умер Владимир Бугаец – новосибирский музыкант, известный как основатель советской рок-группы «Ломбард», а также как один из основателей группы «Калинов мост».

О его смерти стало известно из соцсети «ВКонтакте». Сердце музыканта не выдержало последствий химиотерапии.

«Володя умер сегодня ночью в реанимации», – пишет о смерти Владимира его близкий друг Александр Кириллов.

Сразу после этого на стене Владимира Бугайца во «ВКонтакте» начали появляться сообщения с соболезнованиями, фотографии и видео, посвящённые его памяти.

В последнее время Владимир работал звукорежиссёром в Новосибирской государственной филармонии.

«Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем. Помним! Скорбим!» – выразили соболезнования его коллеги.

Прощание с Владимиром Бугайцом состоится в новосибирском крематории 14 февраля в 13 часов.

Источник: sib.fm