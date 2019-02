Конгресс США выступил против военной интервенции в Венесуэлу

Глава комитета нижней палаты конгресса США по иностранным делам Элиот Энгель заявил о том, что военное вмешательство в венесуэльский кризис невозможно. По словам политика, у него вызывает обеспокоенность «бряцание оружием», которое позволяет себе Дональд Трамп в сложившейся ситуации. Энгель напомнил, что именно конгресс решает, где и когда использовать армию США, и выразил уверенность, что парламент не поддержит интервенцию в латиноамериканское государство.

В свою очередь, присутствовавший на заседании комитета спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс назвал «ужасной идеей» возможную передачу вооружения оппозиции в Боливарианской Республике. Эксперты полагают, что Соединённые Штаты постараются избежать применения военной силы, используя иные способы давления на легитимные власти Венесуэлы.

Конгресс США не поддержит военное вмешательство страны в ситуацию в Венесуэле, заявил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель.

«То, что президент бряцает оружием, и его намёки на то, что вариант американского военного вмешательства не исключается, вызывает у меня обеспокоенность, — заявил представитель Демократической партии в ходе заседания комитета. — Всем, кто нас видит, хочу дать понять: вариант военного вмешательства США невозможен».

