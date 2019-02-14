Курильщики заплатили 800 тыс. рублей штрафов за год в Новосибирске

В МВД на запрос РБК Новосибирск ответили, что прошлом году было выписано 1638 штрафов на сумму свыше 800 тыс. руб. Больше всего нарушений закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» было зафиксировано в Ленинском (365 случая), Октябрьском (320 случаев) и Кировском (195 случаев) районах Новосибирска.

В 2017 году было составлено 864 протокола по области. Из них в Новосибирске больше всего нарушений выявлено в Ленинском (152), Кировском (100), Октябрьском (92) районах. В 2016 году количество нарушений было более чем в два раза меньше.

Ранее РБК Новосибирск сообщал о том, что курящих на балконе или лоджии жильцов обязали компенсировать моральный вред своим соседям, если дым попадает в их квартиры. Это дело, ставшее прецедентным, началось в Новосибирске.