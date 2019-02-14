Звал на помощь запертый в квартире 56-летний житель Бердска

Почти 1 млн рублей заплатили за нарушение благоустройства города в Бердске
Би-би-си признала химатаки в Сирии инсценировкой
Умер от переохлаждения в лютый мороз житель Искитимского района
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта
На инвестфоруме в Сочи открылась презентация Новосибирской области
Суперасфальтом покроют дороги России
Трое вступили в борьбу за депутатский мандат горсовета Бердска
«Навальный» написали на сугробе ради ускорения уборки в Кирове
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»
Старики и инвалиды должны платить за капремонт домов в Бердске