Звал на помощь запертый в квартире 56-летний житель Бердска

Очередную жизнь помогли спасти сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева, 12 февраля в 12.30 в отряд поступил звонок из единой дежурной диспетчерской службы. Сообщили, что в многоквартирном доме на ул. Островского заблокирована входная дверь, за которой мужчина зовет на помощь.

Спасатели выехали на место и деблокировали входную дверь. 56-летнего мужчину в бессознательном сознания они обнаружили на полу в коридоре. Сотрудники ПСО передали бердчанина врачам скорой помощи.

Тремя днями раньше спасателям пришлось деблокировать входные двери в квартиру 72-летней бердчанке на ул. Гранитной. Забеспокоились родные: пенсионерка не отвечала на телефонные звонки и стук в дверь. И их опасения не были напрасными. Спасатели нашли хозяйку квартиры лежащей на диване. Она была без сознания. Далее пожилой женщиной занялась бригада скорой помощи.