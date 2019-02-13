Застрял в сугробе возле дач в мороз автомобилист в Бердске

Попросил помощи у спасателей автомобилист, застрявший поздним вечером в сугробе 10 феврале на дачной дороге в Бердске.

Данное происшествие произошло в районе садового общества «Урожай», расположенного недалеко от Микрорайона. В автомобиле кроме водителя находилось два пассажира. На улице стоял крепкий мороз, поэтому для попавших в снежную ловушку существовала угроза переохлаждения.

Сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) отправились на помощь бердчанам. Но к моменту их прибытия на место водителю удалось откопать машину и выбраться самостоятельно, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.