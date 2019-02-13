7 ДТП за 2 дня в Бердске: пострадали 12 автомобилей и 1 человек

За 11 и 12 февраля на дорогах Бердска сотрудниками региональной Госавтоинспекции зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек травмирован, 12 автомобилей получили механические повреждения.

На ул. Комсомольской в понедельник около 22 часов 18-летний водитель на ВАЗ-2114 во время движения в сторону ул. Ленина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Infiniti. В результате ДТП травмы получил водитель иномарки, ему оказана медицинская помощь, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Не справились водители с высокой интенсивностью движения на бердских улицах во вторник. 12 февраля в результате допущенных нарушений ПДД совершили 3 факта столкновений автомобилей с материальным ущербом и 2 факта наезда на различные препятствия в пути.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 февраля «Тойота», влетевшая в отбойник на мосту через Бердский залив, спровоцировала многокилометровую пробку. Машины стояли в заторе до Агоролеса, что на границе с Искитимским районом.