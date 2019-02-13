Обязать родителей содержать детей-студентов хочет Минюст

Родители повезут на своем горбу детей до окончания вуза
В РФ могут обязать родителей содержать совершеннолетних студентов, заявил глава министерства Александр Коновалов.
«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сказал Коновалов в среду в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.
По его словам, необходимо также установить минимальный размер алиментов.
Родители против!
Это радикальное, несправедливое и накладное решение, рассказала в эфире радио Sputnik адвокат, член правления общественной организации некоммерческого партнерства в защиту семьи и детства «Родительский комитет» Лариса Павлова.
«Подразумевается, что современные дети настолько инфантильные и социально-неадаптированные, что не могут получить высшее образование без помощи родителей. Возложение на родителей обязанности обеспечивать высшее образование может связано с выплатой стипендией. Родители содержат, стипендию можно не платить? Было бы разумнее рассмотреть вопрос о создании специальных заемных грантов на образование, которые лица, получившие высшее образование, сами отдавали бы государству. Содержать детей-студентов при мизерных зарплатах во многих отраслях – непосильная нагрузка. Многие родители и так дают платное образование детям, а теперь получается, все образование должно быть за счет семьи»,– считает Лариса Павлова.
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НВР — Очень хорошее предложение от Минюста. Оно позволит прекратить государству платить стипендии студентам и сэкономит кучу денег для очередного государственного нацпроекта.
Заметили, как государственный жаргон поменялся: Как только людей начало тошнить и рвать от модернизаций и реформ, так сразу перешло к нацпроектам с ускорениями и гравитациями.
Еще лет через 5 ждем от новоделов новояза.
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Правильно! Нечего!… И эту, как её…. тю ты чёрт, забыл. Свердловскую… девочку…. Мин Обром восстановить, причём российским. Она первой была..
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В советское ранее время студентам обучающимся на нужных народному хозяйству специальностях платили достойную стипендию,предоставляли общежитие и в случае появления детей предоставляли няню.Теперь это свелось к тому-берите кредит на обучение,снимайте жильё,потом взятками и откатами окупите.
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А Минюст не хочет принять закон,запретить гражданам содержать депутатов и прочих чиновников.
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а зачем трогать семейный институт наладте образ—ование.; очередной бизнес на законе вот и всё
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После окончания ВУЗа, если выпускник не найдет работу, то обязать родителей продолжить содержать детей лет до 40-50. Родители выдержат, ведь у нас продолжительность жизни увеличилась.
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Следующий шаг реформы — обязать родителей полностью содержать детей, служащих в армии, вплоть до покупки автомата.
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