Обязать родителей содержать детей-студентов хочет Минюст

В РФ могут обязать родителей содержать совершеннолетних студентов, заявил глава министерства Александр Коновалов.

«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сказал Коновалов в среду в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

По его словам, необходимо также установить минимальный размер алиментов.

Родители против!

Это радикальное, несправедливое и накладное решение, рассказала в эфире радио Sputnik адвокат, член правления общественной организации некоммерческого партнерства в защиту семьи и детства «Родительский комитет» Лариса Павлова.

«Подразумевается, что современные дети настолько инфантильные и социально-неадаптированные, что не могут получить высшее образование без помощи родителей. Возложение на родителей обязанности обеспечивать высшее образование может связано с выплатой стипендией. Родители содержат, стипендию можно не платить? Было бы разумнее рассмотреть вопрос о создании специальных заемных грантов на образование, которые лица, получившие высшее образование, сами отдавали бы государству. Содержать детей-студентов при мизерных зарплатах во многих отраслях – непосильная нагрузка. Многие родители и так дают платное образование детям, а теперь получается, все образование должно быть за счет семьи»,– считает Лариса Павлова.