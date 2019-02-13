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Новые костюмы — в подарок для «Радости»

Детский танцевальный коллектив «Радость» Евсинской музыкальной школы Искитимского района получил сценические костюмы в подарок от «Сибантрацита».

13.02.2019 Нет комментариев
 
Новые костюмы — в подарок для Радости
« Наша школа сотрудничает с компанией уже более шести лет. Очень ценно, что «Сибантрацит» помогает талантливым детям, поддерживает творческие проекты, оказывает не только ощутимую материальную помощь, но и приглашает юных артистов для участия в праздничном концерте к Дню шахтера. У воспитанников Евсинской музыкальной школы есть возможность на одной сцене с профессионалами Новосибирска показать свое мастерство. Это важный воспитательный момент!» – подчеркивает Ирина Бордова, директор Евсинской детской музыкальной школы.

Сейчас «Радость» готовится к участию в конкурсах, а в августе детский коллектив в новых танцевальных нарядах вновь выступит на празднике, приуроченном к Дню шахтера.


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