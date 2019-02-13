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Шкаф-купе — удобство и вместительность

Шкафы-купе — функциональная и удобная мебель.

13.02.2019 Фото: /avatars.mds.yandex.net Нет комментариев
 
Шкаф купе удобство и вместительность
Востребованность шкафов-купе сегодня объясняется не только их функциональностью, но также тем, что такая мебель может гармонично вписаться в любой интерьер. Чтобы гарантировать это шкаф-купе лучше изготавливать по индивидуальному заказу, к примеру, это можно сделать здесь al-mebel.ru.
Особенности мебели
Отличительной особенностью шкафов-купе, изготовленных на заказ, является то, что в них могут быть предусмотрены не только отделения для хранения мебели. Можно организовать при необходимости отсеки для хранения различных бытовых вещей. Это в значительной степени повышает функциональность мебели.
Внутреннее пространство шкафа-купе под заказ обустраивается всегда с учетом пожелания заказчика. Могут быть установлены полки различной конфигурации, штанги и пр. Кроме того может быть даже предусмотрено специальное рабочее место, к примеру, для гладильной доски.
Многих привлекает факт того, что, устанавливая шкаф-купе можно легко добиться экономии пространства в помещении. Это особенно важно для малогабаритных квартир. С другой стороны в комнатах с большой площадью с помощью данного вида мебели можно провести зонирование пространства.
Сегодня имеется возможность при изготовлении шкафов-купе воплотить самые оригинальные дизайнерские решения. Поэтому можно утверждать, что такая мебель часто становится украшение комнаты. Благодаря применению современных материалов и технологий шкафы отличаются надежностью в эксплуатации. Со временем их технические характеристики не ухудшаются, также сохраняется и привлекательный внешний вид.
Заказать шкаф-купе можно в различном конструктивном исполнении. К примеру, очень удобным вариантом являются угловые модели, которые в силу сложности изготовления немного дороже. Прямые шкафы с минимальным оформлением и отсутствием декоративных элементов прекрасно подходят для минималистических дизайнов интерьеров. Широко используются встроенные варианты, которые не оснащаются задними или боковыми стенками. Но если планируется периодически переставлять мебель, то предпочтение следует отдавать корпусной мебели, хотя она и занимает больше места.


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