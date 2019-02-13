Под сокращение попали 32 работника компании «Мастер и К» в Бердске

Продолжают настаивать на долгах по зарплате работники местной производственной компании «Мастер и К». Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 февраля, что в прокуратуру поступило несколько обращений от работников компании.

-Проверка еще не завершена. Как только ее итоги станут известны — мы сообщим об этом СМИ, — резюмировал Роман Андреевич.

Кроме того, из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что в полицию Бердска поступила информация о преднамеренном банкротстве производственной компании «Мастера и К». Все же в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области сообщение не подтвердили, но сообщили, что бердские полицейские проверяют сведения о мошеннических действиях в одной крупной компании Бердска.

А вот ведущий инспектор бердского Центра занятости населения Светлана Калашникова рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 февраля, что с 26 декабря 2018 года по сегодняшний день руководство «Мастер и К» практикует так называемые дни простоя. Практически каждый рабочий день на предприятии не работает от 1 до 109 человек.

-Нам не подавали данные о сокращении рабочего дня, а вот о сокращении сотрудников на 32 человека руководство компании подало извещение 28 января. По предварительным данным, сокращения может и не быть, — предположила Светлана Васильевна.

Напомним, что за 500 млн рублей судятся банки с компанией «Мастер и К» в Бердске. Сбербанк и «Левобережный» обратились с тремя исками. В числе ответчиков не только нынешний владелец предприятия Сергей Клинков, но и его бывший гендиректор Игорь Полозков.

О многомиллионных долгах и исках по договору займа ПАО «Сбербанк» и банка «Левобережного» к производственной компании «Мастер и К», а также ряду других ответчиков «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова 23 января.

Так, иск на 460 792 945, 78 рублей к ответчикам Захарову Б. Г., Клинкову А. С., Клинкову С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК» Сбербанк предъявил 3 декабря 2018 года.

Иск о взыскании суммы по договору займа, равному 11 693 481 рублей, предъявленный банком «Левобережным» к Миллеру Ф.Ф., ООО «Центр комплектации мастер», ООО «Мастер и К», а также Игорю Полозкову, который являлся гендиректором фирмы, поступил в суд 26 декабря 2018 года.

Банки взыскивает суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными.

На одном из совещаний в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у начальника отдела труда Маргариты Яниной, на самом деле выплачена ли сотрудникам «Мастер и К» зарплата за ноябрь и декабрь 2018 года.

За ноябрь зарплату отдали, декабрьская пока выплачена не в полном объеме, ответила Маргарита Янина.

-Держите ситуацию на контроле. И там нужно рассматривать вопросы, связанные с инвестиционными проектами, которые предлагаются, — отметил мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» , уволенный директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия. Рабочие «Мастер и К» рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что их принудительно отправляют в административный отпуск.

-То, что Клинков воюет с инвесторами, в первую очередь касается работников предприятия. Причиной принудительного отпуска называлась передача материальных ценностей между инвесторами. Вероятнее всего, в службу занятости за три дня до этого, как положено по законодательству РФ, руководство не сообщало. Время простоя по Трудовому кодексу РФ оплачивать тоже никто не собирается, а это не менее 2/3 от средней заработной платы. И это далеко не первый такой случай, просто потом дадут подписать административный отпуск на пять дней. И при Полозкове (уволенный недавно директор «Мастер и К» — прим. ред.) было то же самое, но тогда не было материалов для работы производства, — рассказывал в начале декабря 2018 года «Курьер. Среда. Бердск» работник «Мастер и К», пожелавший остаться инкогнито.

Накануне анонимного обращения сотрудника компании в «Курьер. Среда. Бердск», владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверял «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верить в предприятие. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.

Однако Клинков отказался комментировать сообщение анонимного сотрудника фирмы, адресовав редакцию «Курьер. Среда. Бердск» к нынешнему директору предприятия Сергею Алейникову.

На протяжении трех месяцев Сергей Алейников не в состоянии прокомментировать ситуацию, сложившуюся в «Мастер и к». По словам секретаря компании, новый директор занят, посещает одно совещание за другим.

Все же редакция «Курьер. Среда. Бердск» всегда на связи и готова выслушать комментарий руководства «Мастер и К» в любое время.