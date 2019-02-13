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Бензин дорожает с января на АЗС Новосибирской области

Но в феврале цены на автомобильное топливо не изменились, сообщают статистики. При этом среди сибирских регионов Новосибирск отличается «дешевизной».

13.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бензин дорожает с января на АЗС Новосибирской области

Бензин дорожает

В январе 2019 года в Новосибирской области выросли цены на бензин и дизельное топливо, сообщили в Новосибирскстате.

Статистики сравнили стоимость автомобильного топлива в сибирских регионах. Оказалось, что по сравнению с другими регионами, в Новосибирской области цены одни из самых дешевых.

В Новосибирской области с начала года цены на автотопливо выросли на 1,5%, в том числе дизельное топливо стало дороже на 1,1%, автомобильный бензин марки АИ-92 — на 1,5%, АИ-95 — на 1,4%, АИ-98 — на 1,2%.

Бензин марки АИ-92 на заправках региона стоит 40,80 рублей за литр, бензин марки АИ-95 можно купить 43,77 рублей за литр, бензин марки АИ-98 продается за 49,18 рублей за литр. Литр дизельного топлива стоит 48,38 рублей за литр.

Повышение цен на бензин, по информации Новосибирскстата, произошло в большинстве регионов Сибирского федерального округа. Самые дорогие дизельное топливо и бензин марки АИ-98 — в Республике Тыва. Литр АИ-98 там стоит 51,28 рублей, а дизтопливо — 54,92 рубля за литр. Самый дорогой бензин марок АИ-92 и АИ-95 нашли в Красноярском крае. Там литр АИ-92 обойдется в 42,39 рублей, а АИ-95 — 45,02 рубля за литр, — отметили аналитики.

Самый дешевый бензин АИ-92 и АИ-95 продают в Томской области — 40,53 рубля и 42,62 рубля за литр, соответственно. Самым недорогим бензином марки АИ-98 заправляют АЗС Хакасии — 46,59 рублей за литр.

По данным Новосибирскстата, на заправках Новосибирской области с 4 по 11 февраля стоимость автотоплива практически не изменилась

-На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,20 до 44,90 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 47,55 до 49,90 рубля за 1 литр, рассказали в ведомстве сегодня, 13 февраля.

 


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