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Минтранс ужесточает санкции за остановку на обочине

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Минтранс ужесточает санкции за остановку на обочине

Водителям, останавливающимся на магистралях, увеличат штраф с 1000 рублей до 3000. В 2018 году в РФ произошло более 4,3 тыс. ДТП из-за наезда на стоящие авто, в них погибло более 500 человек.

13.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Минтранс ужесточает санкции за остановку на обочине

Останавливаться на трассе станет дороже

Минтранс предложил ужесточить наказание за остановку на автомагистрали, штраф может вырасти втрое, до 3 тыс. руб. Чиновники говорят, что подобные нарушения провоцируют ДТП, число погибших в которых растет. Ранее на проблему обращала внимания Госавтоинспекция: в ведомстве говорили о нехватке мест для стоянок, в частности, на платных дорогах, из-за чего водители вынуждены останавливаться в запрещенных местах.

Предложенные Минтрансом поправки опубликованы на regulation.gov.ru, изменения вносятся в ч. 1 ст. 12.11 КоАП РФ «Нарушение правил движения по автомагистралям»: действующий штраф в размере 1 тыс. руб. предлагается увеличить до 3 тыс. руб.

Автомагистраль (обозначается знаком 5,1), напомним, отличается от обычных дорог тем, что проезжие части отделены разделительной полосой или ограждениями, здесь нет пересечений в одном уровне с другими авто- или железными дорогами, пешеходными или велосипедными дорожками. На автомагистралях запрещено движение пешеходов, велосипедистов и тихоходов (их скорость конструктивно ограничена 40 км/ч). На магистралях автомобилистам запрещено останавливаться вне специальных площадок.

Штраф за остановку должен применяться не только на автомагистралях, считают в Минтрансе, но и на трассах, обозначенных знаком 5.3 «Дорога для автомобилей» (например, МКАД). Это заложено в поправках. Такие дороги могут пересекаться в одном уровне с другими, но движение грузовиков запрещено.

В качестве аргумента Минтранс приводит статистику госкомпании «Автодор» (в ее ведении находится 3,1 тыс. км автомагистралей и дорог, преимущественно платных). В 2018 году на дорожной сети госкомпании погибло 388 человека, из них 59 — из-за наездов на стоящие транспортные средства (в 2017 году 39 погибших). Число погибших в таких ДТП составляет 15,2% от общего числа смертей на дорогах «Автодора». Во всех случаях остановка и стоянка транспортных средств была запрещена, а аварии произошли в темное время суток.

По данным ГИБДД, в 2018 году в РФ произошло более 4,3 тыс. аварий с пострадавшими из-за наезда на стоящие транспортные средства (не только на автомагистралях), в них погибло более 500 человек, ранено более 6 тыс. граждан. В Минтрансе также напомнили о снижении на четверть числа наездов после увеличения в 2013 году штрафа по ст. 12.11 с 100 руб. до 1 тыс. руб. Пока законопроект не принят «Автодор» ставит дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена» вдоль трасс и выявляет случаи несанкционированной стоянки силами дорожных комиссаров.

Интересно, что на обозначенную Минтрансом проблему ГИБДД России обращала внимание еще в декабре 2018 года. Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Олег Понарьин (8 февраля указом президента назначен заместителем начальника ГИБДД РФ), выступая на конференции по безопасности движения, говорил о дефиците стоянок на платной дороге М11 Москва—Петербург, из-за чего водителям негде остановиться отдохнуть. Он также говорил о чрезмерно узкой обочине (2,75–3 м) на скоростных дорогах, где тяжело разместиться автомобилю в случае вынужденной остановки. «Нужно разбираться, почему водитель съезжает,— говорил господин Понарьин.— Может быть, для него надо каждый километр вибрирующую разметку делать». Представители «Автодора» тогда пообещали подумать над решением, спустя полтора месяца были подготовлены поправки к КоАП.

«Наезд — следствие невнимательности, плохого освещения, погоды, размер штрафа никак не влияет на это»,— считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «В сознании российских водителей сформировалась привычка, что вдоль трассы на обочине можно остановиться для отдыха,— говорит директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.— И далеко не все помнят, что на автомагистралях действуют особые правила и ограничения. Более того, еще совсем недавно в России было всего несколько полноценных автомагистралей, но за последние годы их стало гораздо больше. Водители далеко не всегда осознают, на какой тип автодороги они выехали. Я бы начал именно с информирования и обучения водителей, а потом уж думал об ужесточении ответственности». Напомним, автошколам запрещено обучать вождению на автомагистралях, но ГИБДД планирует снять запрет вместе с введением объединенного экзамена вместо «площадки» и «города». Проект постановления правительства сейчас проходит согласования (“Ъ” неоднократно рассказывал об этом документе).

Источник: Ъ


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(2) Комментариев

  1. фаввы

    О чём новость? У нас таких дорог нет

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Зануда

    Очень актуальная новость для Бердска ди всей НСО, где нет ни одной «автомагистрали»

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