Труп старика в запертой квартире обнаружили спасатели в Бердске

Обязать родителей содержать детей-студентов хочет Минюст
Опасное предприятие по производству батарей закрыли в Бердске
7 млн рублей не досчитались ревизоры в бюджете Бердска
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Застрял в сугробе возле дач в мороз автомобилист в Бердске
Письмо Путину: ученые нашли противоречия в проекте «Академгородок 2.0»
7 ДТП за 2 дня в Бердске: пострадали 12 автомобилей и 1 человек
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Минтранс ужесточает санкции за остановку на обочине
Под сокращение попали 32 работника компании «Мастер и К» в Бердске