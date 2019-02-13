Труп старика в запертой квартире обнаружили спасатели в Бердске

Полицейские обратились за помощью в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. Требовалось деблокировать входную дверь в квартиру пенсионера. Бердчанин долгое время не выходил на связь с родными, те забеспокоились и обратились в полицию.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно спасательного инструмента деблокировали дверь. Они вошли в жилье и обнаружили труп хозяина квартиры, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Тело было передано полицейским.