Инструкция: Как не платить по чужим долгам за ЖКХ

В Бердске собственники жилья задолжали сотни миллионов рублей за коммуналку
Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные и жилищные услуги привела к тому, что каждый, даже тот, кто платит аккуратно, может столкнуться со списанием с банковского счета некоторой суммы.
Эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин назвал пять таких вариантов, о которых надо помнить. И дал советы, как не попасть на чужие коммунальные долги.
Ситуация первая. Надо иметь регистрацию строго по месту фактического жительства. Поскольку зарегистрированы — значит, обязаны гасить долги по ЖКХ, накопившиеся за квартирой.
Ситуация вторая. Совместная собственность. Следует сразу распределить зоны ответственности, то есть расчетные счета. Сделать это можно двумя способами: непосредственно обратившись в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, а в случае отказа — в суд. Все надо сразу оформить официально, например, при разводе. Иначе придется платить за долги бывшего супруга.
Ситуация третья. Обычной практикой управляющих компаний является расписывание долгов одних собственников, которые не платят, на других — ответственных и добросовестных. Самый простой способ избежать оплаты счетов за соседей — перейти на прямые договоры.
Ситуация четвертая. Нередко оплачивать чужие долги приходится тем, кто продал свою квартиру. Надо проследить, чтобы новый владелец переоформил на себя лицевой счет, связаться со всеми поставщиками ресурсов и сообщить, что у квартиры сменился владелец.
Ситуация пятая. Также можно попасть на долги прошлого владельца при покупке квартиры. По закону новый собственник не отвечает по долгам прежнего. Исключение составляют только взносы на капитальный ремонт.
Но на практике случаются вопиющие нарушения. Так что сразу же после регистрации права собственности необходимо уведомить все обслуживающие организации о смене собственника и переоформить лицевые счета на обслуживание. Если же управляющая компания или поставщик ресурсов все равно требуют оплатить долг прежнего хозяина, то можно написать заявление в прокуратуру с описанием ситуации и выводом, что вы расцениваете все это как вымогательство.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«Надо иметь регистрацию строго по месту фактического жительства. Поскольку зарегистрированы — значит, обязаны гасить долги по ЖКХ, накопившиеся за квартирой.»
Значит собственник ничто бесправное? А вот регистрация круче права собственности, с какого перепуга вдруг стала? Мне вот не понятно, зачем на сегодня прописка-регистрация вообще нужна физлицу?
7 2
При чем тут крутость регистрации? Ситуации разные бывают. Например, дети забрали к себе бабушку, а внуков поселили в бабушкину квартиру. Бабушка собственник, а прописана там внучка. Это норм, если с бабушки по суду будут требовать деньги за внучкины долги?
1 4
«Бабушка собственник, а прописана там внучка. Это норм, если с бабушки по суду будут требовать деньги за внучкины долги?»
По закону да. А уже собственник в праве подать в суд на нерадивую внучку.
2 0
«При чем тут крутость регистрации? Ситуации разные бывают.»
Ответьте, как в таком случае, весь мир обходится без прописки? Причём, на порядок лучше обходится, чем в нашей стране!
4 1
«Ситуация третья. Обычной практикой управляющих компаний является расписывание долгов одних собственников, которые не платят, на других — ответственных и добросовестных. Самый простой способ избежать оплаты счетов за соседей — перейти на прямые договоры.»
Да ладно? И как это поможет честному плательщику если можно тупо навесить на него платежи за «обще домовую собственность»?
10 2
А кто по вашему должен платить за общедомовую собственность?
1 3
Не передёргивайте! В какую статью расходов, управляшка, втискивает долги соседа, в квиток добросовестного плательщика?
5 0
Да элементарно. Просто если с «управляшки», как Вы её называете, поставщики ресурса сдернут деньги за должников, то дом пострадает по полной. Примеров тому масса, особенно в нашем городе. Вспомните например УК Салют, где жители копили деньги на ремонты, а потом за долги перед КБУ эти денежки тю-тю…
0 0
«Надо проследить, чтобы новый владелец переоформил на себя лицевой счет, связаться со всеми поставщиками ресурсов и сообщить, что у квартиры сменился владелец.»
Почему этот вопрос нерегулирует закон? Почему я должен за кем-то следить в свободное от работы время?
12 0
Так у нас везде так. Тот же грёбаный капремонт. Висели долги с самого начала начислений. Квартира моя, приватизирована была, но не оформлена до конца, не зарегистрирована в Росреестре. Платить начал с момента когда зарегистрировал. Обращался и по обратной связи, и письмо отправил по электронке- бесполезно. Пока не отправил заявление с приложением копий документов заказным письмом. Через неделю долг убрали, через три прислали письменный ответ. А всего то надо было базу капремонта сверить с базой Росреестра! То же самое и с мусором. Данью обложили, а разбираться с реальностью потом будем…
0 0
«Если же управляющая компания или поставщик ресурсов все равно требуют оплатить долг прежнего хозяина, то можно написать заявление в прокуратуру с описанием ситуации и выводом, что вы расцениваете все это как вымогательство.»
Почему это не регулирует закон? В расчёте, что кто-то не захочет связываться с судами и так заплатит?
3 0
Да, кстати, по мусору: я расцениваю это как вымогательство.
В прокуратуру чтоль обратиться?
8 0
А слабо и вправду обратиться, а потом написать статью о том, что ответила прокуратура? А то сотрясателей воздуха полно, а делать никто ничего не хочет.
4 1
Почему не регулирует? Регулирует. Но ни для кого не секрет, что законы не всегда выполняются. Например, запрещено воровать и убивать людей. Но некоторые все же воруют и убивают. И закон их за это наказывает.
Нельзя просто принять закон и сидеть потирая руки в уверенности, что он просто будет выполняться.
2 0
А почему в одной стране законы выполняют все? Пример, Сингапур. В другой стране, только простолюдины, без кумовства, связей и блата?
4 0