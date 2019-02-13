7 млн рублей не досчитались ревизоры в бюджете Бердска

6 февраля депутаты, входящие в состав промышленного комитета горсовета Бердска, выслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2018 год. Председатель депутатского комитета Владимир Голубев подчеркнул, что предоставленный проект решения — «не для общего пользования», а присутствующие на совещании представители СМИ могут не правильно интерпретировать документ.

-Отчет мы подготовили в виде проекта решения. Действовали в соответствии с нормативно-правовыми документами, на основании которых работает Контрольно-счетная палата, — отметила в начале выступления председатель КСП Елена Останина.

В прошлом году контрольный орган провел 66 проверок, из них 21 — контрольные, 45 — экспертно-аналитические. Сотрудники Контрольно-счетной палаты постарались более глубоко изучить проблемы в бюджетной сфере, чтобы предотвратить нарушения. По словам Елены Останиной работа дала результат: после вручения актов контрольных мероприятий были подготовлены нормативно-правовые акты по использованию имущества, анализу перечисления денежных средств по аренде земельных участков.

По итогам проверки, сотрудники контрольно-счетной палаты выявили нарушения на 7 175 001 рублей. Председатель КСП отметила, что меньше нарушений не стало — их количество сопоставимо с количеством в 2017 году.

-Мы обязательно экспертируем отчет об исполнении бюджета, анализируем все денежные средства. В ходе анализа отчета об исполнении бюджета мы проверили отчетность 12 главных распорядителей бюджетных средств. По результат камеральной проверки мы составили 12 актов. Мы предложили исправить недочеты, которые были допущены при составлении бюджетных отчетов, а именно — нарушения правил ведения бюджетного учета. Главными бухгалтерами были услышаны наши рекомендации и недочеты исправлены, доведены до логического завершения, — заверила председатель контрольно-счетной палаты Бердска.

Стоит отметить, что не все бюджетные распределители были согласны с результатами проверки. На некоторые акты были получены возражения и разногласия. Но, по словам Елены Касимовны, они рассмотрены и не учтены в дальнейшем. По всем актам составлены представления, которые уже направленны в прокуратуру.