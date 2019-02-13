Письмо Путину: ученые нашли противоречия в проекте «Академгородок 2.0»

Молодые сотрудники СО РАН написали письмо президенту России Владимиру Путину. Письмо опубликовали 12 февраля. Ученые считают, что поспешные действия правительства могут негативно повлиять на развитие сибирской науки. Они просят пересмотреть точку зрения на «непроработанную» инициативу лишить их возможности оперативно использовать земли и постройки в Академгородке.

Сотрудники СО РАН видят в этом противоречие проекту «Академгородок 2.0», план которого правительство РФ представило 18 апреля 2018 года.

«Это усложнит создание новых научных объектов, развитие инфраструктуры, разработку новых инновационных технологий», — считают ученые.

Они также сомневаются в том, что при таких условиях будет возможно развивать инфраструктуру так, чтобы молодежь хотела оставаться и работать в институтах Академгородка.

«Просим вас сохранить за нами право пользования землей Академгородка, иначе развитие инновационного плана и выполнение вашего указа от 7 мая 2018 года о научно-технологическом развитии России будет идти неэффективно и с низкой скоростью», — пишут молодые ученые в письме президенту.

Также они просят правительство принимать взвешенные решения в тех случаях, когда от этого зависит будущее науки и нескольких десятков тысяч человек.

Дословно

Открытое письмо Совета научной молодежи СО РАН Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с Вашим поручением от 18.04.2018 (п.4 Пр-656), правительство Новосибирской области совместно с Сибирским отделением РАН подготовило и представило в Администрацию Президента РФ план развития Новосибирского научного центра (Академгородка) как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Реализация данного плана развития новосибирского Академгородка («Академгородок 2.0») опирается, в том числе, на возможность прямого оперативного управления Сибирским отделением РАН имущественным комплексом и землями.

В настоящее время в Правительстве РФ возникла непроработанная инициатива лишить Сибирское отделение РАН права оперативного управления имуществом и землями Новосибирского научного центра, стратегически важными для реализации программы развития новосибирского Академгородка.<>

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы опасаемся, что поспешные действия Правительства РФ могут нанести непоправимый вред реализации поддержанной Вами инициативы развития новосибирского Академгородка. Просим Вас сохранить за Сибирским отделением РАН право прямого оперативного управления имущественным комплексом, землями Академгородка и сопредельных территорий Новосибирской области. Без такой возможности реализация инициированного Вами плана развития новосибирского Академгородка, а также пунктов Вашего Указа от 07 мая 2018 г., касающихся научно-технологического развития России, будет идти неэффективно и с низкой скоростью.