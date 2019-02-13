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Письмо Путину: ученые нашли противоречия в проекте «Академгородок 2.0»

Правительство хочет лишить СО РАН возможности оперативно распоряжаться землей и имуществом. Новосибирские ученые считают, что это может навредить развитию науки.

13.02.2019 Фото: Кремлин.ру 11 коммент.
 
Письмо Путину: ученые нашли противоречия в проекте Академгородок 2.0

Владимир Путин встретился с учеными СО РАН в Новосибирске 8 февраля 2018 года

Молодые сотрудники СО РАН написали письмо президенту России Владимиру Путину. Письмо опубликовали 12 февраля. Ученые считают, что поспешные действия правительства могут негативно повлиять на развитие сибирской науки. Они просят пересмотреть точку зрения на «непроработанную» инициативу лишить их возможности оперативно использовать земли и постройки в Академгородке.

Сотрудники СО РАН видят в этом противоречие проекту «Академгородок 2.0», план которого правительство РФ представило 18 апреля 2018 года.

«Это усложнит создание новых научных объектов, развитие инфраструктуры, разработку новых инновационных технологий», — считают ученые.

Они также сомневаются в том, что при таких условиях будет возможно развивать инфраструктуру так, чтобы молодежь хотела оставаться и работать в институтах Академгородка.

«Просим вас сохранить за нами право пользования землей Академгородка, иначе развитие инновационного плана и выполнение вашего указа от 7 мая 2018 года о научно-технологическом развитии России будет идти неэффективно и с низкой скоростью», — пишут молодые ученые в письме президенту.

Также они просят правительство принимать взвешенные решения в тех случаях, когда от этого зависит будущее науки и нескольких десятков тысяч человек.

Дословно

Открытое письмо Совета научной молодежи СО РАН Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
В соответствии с Вашим поручением от 18.04.2018 (п.4 Пр-656), правительство Новосибирской области совместно с Сибирским отделением РАН подготовило и представило в Администрацию Президента РФ план развития Новосибирского научного центра (Академгородка) как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Реализация данного плана развития новосибирского Академгородка («Академгородок 2.0») опирается, в том числе, на возможность прямого оперативного управления Сибирским отделением РАН имущественным комплексом и землями.

В настоящее время в Правительстве РФ возникла непроработанная инициатива лишить Сибирское отделение РАН права оперативного управления имуществом и землями Новосибирского научного центра, стратегически важными для реализации программы развития новосибирского Академгородка.<>

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы опасаемся, что поспешные действия Правительства РФ могут нанести непоправимый вред реализации поддержанной Вами инициативы развития новосибирского Академгородка. Просим Вас сохранить за Сибирским отделением РАН право прямого оперативного управления имущественным комплексом, землями Академгородка и сопредельных территорий Новосибирской области. Без такой возможности реализация инициированного Вами плана развития новосибирского Академгородка, а также пунктов Вашего Указа от 07 мая 2018 г., касающихся научно-технологического развития России, будет идти неэффективно и с низкой скоростью.


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    ну, наивно думать, что этот проект для ученых …
    это проект для распила — чиновниками …
    как и все «нацпроекты» …

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  2. Аноним

    -Быстро приведите мою красивую невесту, а то жениться перестану. (Володька «Не может быть»).

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  3. Аноним

    Вместе с вами, ученые, Путину пишут письмо предпенсионеры и требуют перенести им выход на пенсию с 65/60 лет до 70/65 лет.
    Нам ничего не жалко ради науки и научных проектов чубайсов и вексельбергов за наши деньги. :-D

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  4. бармалей

    Пишет группа седых старцев которая на данный момент жирует за счет бюджета, а ученые получают копейки.

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  5. Поросёнок Пётр

    Старинная русская забава «Челобитная царю», до царей они конечно не доходят, тонут в канцелярии, ибо негоже глубинным холопам, Государя нашего отвлекать, от важных дел государственных, своими мелочными проблемами.

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  6. Аноним

    НВР — Сначала всех пересчитает (за последние 10 лет в России при загадочных обстоятельствах погибло более 70 научных работников.), а потом конечно же ответит. :-D

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  7. Аноним

    А почему вообще СО РАН имеет в своем распоряжении имущество типа торгового центра?
    Деньгами с аренды они распоряжаются поди ловко, вот и пишут чтоб дохода не лишится….
    Так может и правильно — пусть наукой занимаются, а не сдают площади в аренду под магазинчики всякие!

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    • Аноним

      Действительно. Этим (арендой) должны заниматься специально обученные и подготовленные президенсткие кадры.
      Какие? — Назовите их пофамильно. И обязательно укажите, сколько с их офшоров идет денег в казну.

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  8. Александр

    Я пока не познакомился с бывшим сотрудником, сейчас пенсионером. Он раньше работал руководителем строительства в Академгородке, так удивляюсь почему егоне посадили, видно была поддержка в руководстве Академгородка. Жулик, какие редко встречаются…. так к чему я, мое подозрение письмо не что иное, как попытка хапнуть деньги и за бугор, помню писали, как один из руководителей СО РАН обобрав государство свалил во Францию как сотрудника поднявшего эту тему посадили, нашли повод. Это я к тому, ох как не чисто в королевстве, пора наводить порядок и подальше от государевых денег наших академиков, многим из них уже пора о боге думать,а они нахапаться не могут, на том свете карманов нет… %)

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