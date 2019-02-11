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Сдали в эксплуатацию 10 многоквартирных домов за год в Бердске

Почти в три раза превышен план по частным домам — построено 16, 5 тыс. квадратных метров.

11.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Сдали в эксплуатацию 10 многоквартирных домов за год в Бердске

В сентябре 2019 года в микрорайоне Южном откроется детсад на 220 мест

Ударным темпом в 2018 году велось строительство жилья в Бердске.

Сдано в эксплуатацию жилых домов общей площадью более 60 тыс. квадратных метров, что составляет 100% выполнения плана, рассказал на совещании чиновников 11 февраля начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Планируемый ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составлял 6 тыс. квадратных метров. По факту на конец 2018 года ввели 16, 5 тыс. квадратных метров. По сравнению с 2017 годом увеличение ввода жилья на 29%, подчеркнул Федор Васильевич.

Управление градостроительства за 2018 год оказало более 2000 муниципальных услуг.

— Подводя итоги строительной отрасли за 2018 год, хочется отметить, что город имеет положительные тенденции к развитию: введены в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, в том числе 16-этажный жилой дом по ул. Ленина, 23А, активно ведется работа по переселению из ветхого и аварийного жилья, строятся общественные и торговые здания, осуществляется благоустройство города. В настоящее время активно ведется строительство школы на 1100 мест и детского сада на 220 мест. Введен в эксплуатацию важный социально значимый объект — многофункциональное здание по адресу: Кирова, 2. Активное развитие города в сфере жилищного строительства происходит благодаря таким компаниям как ИП Голубев, ООО «Стройрегионсервис», — сообщил Каравайцев.


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(2) Комментариев

  1. Бродяга

    Вот построил я дом.Денег государство ни на покупку земли,ни на строительство не давало.Содержу сам(дворник.техничка,сантехник-электрик).На дорогу с соседями скинулись.А по факту-это муниципалитет в 3 раза увеличил объемы частного строительства!А тут нате вам налог на землю,налог на строения.Ладно бы землю дали бесплатно,налоговые каникулы(или вообще без налогов)потому как вложился в строительство.Короче помощи фиг вам,а налоги дак по закону.Вот и думаю-если за строительство частных домов спасибо мэрии,то я работник мэрии и могу претендовать на зарплату?

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  2. ххх

    лучше бы не позорились такими «успехами»

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