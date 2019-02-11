Сдали в эксплуатацию 10 многоквартирных домов за год в Бердске

Ударным темпом в 2018 году велось строительство жилья в Бердске.

Сдано в эксплуатацию жилых домов общей площадью более 60 тыс. квадратных метров, что составляет 100% выполнения плана, рассказал на совещании чиновников 11 февраля начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Планируемый ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составлял 6 тыс. квадратных метров. По факту на конец 2018 года ввели 16, 5 тыс. квадратных метров. По сравнению с 2017 годом увеличение ввода жилья на 29%, подчеркнул Федор Васильевич.

Управление градостроительства за 2018 год оказало более 2000 муниципальных услуг.

— Подводя итоги строительной отрасли за 2018 год, хочется отметить, что город имеет положительные тенденции к развитию: введены в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, в том числе 16-этажный жилой дом по ул. Ленина, 23А, активно ведется работа по переселению из ветхого и аварийного жилья, строятся общественные и торговые здания, осуществляется благоустройство города. В настоящее время активно ведется строительство школы на 1100 мест и детского сада на 220 мест. Введен в эксплуатацию важный социально значимый объект — многофункциональное здание по адресу: Кирова, 2. Активное развитие города в сфере жилищного строительства происходит благодаря таким компаниям как ИП Голубев, ООО «Стройрегионсервис», — сообщил Каравайцев.