1,73 трлн рублей стоит нацпроект «Здравоохранение»

Бюджет всех восьми федеральных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» составит 1,725 трлн рублей до 2024 года. Об этом говорится в материалах по национальному проекту «Здравоохранение», опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Более 1,37 трлн руб. из них — средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд руб. — из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Среди основных задач нацпроекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта медицинских услуг».

Куратором нацпроекта является заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Источник: ТАСС