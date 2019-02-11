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1,73 трлн рублей стоит нацпроект «Здравоохранение»

Среди основных задач нацпроекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики.

11.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
1,73 трлн рублей стоит нацпроект Здравоохранение

Бердская горбольница попала в пилотный проект «Бережливая поликлиника». В его рамках пройдет модернизация детских поликлиник.

Бюджет всех восьми федеральных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» составит 1,725 трлн рублей до 2024 года. Об этом говорится в материалах по национальному проекту «Здравоохранение», опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Более 1,37 трлн руб. из них — средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд руб. — из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Среди основных задач нацпроекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта медицинских услуг».

Куратором нацпроекта является заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пенсионеры и все те, кто «добровольно» отдал свою пенсию за 5 лет правительству на национальные проекты.
    Теперь вы понимаете, за чей счет пиарится правительство и партия ЕР на их фоне?

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