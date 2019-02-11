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Крупнейшие военные учения начались в Венесуэле

Старт им дал президент Николас Мадуро, который ознакомился с образцами военной техники, имеющимися на вооружении венесуэльской армии.

11.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Крупнейшие военные учения начались в Венесуэле

Флаг Венесуэлы

Крупнейшие в истории Венесуэлы гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019» начались в воскресенье. Старт им дал президент Николас Мадуро, который перед началом маневров в прибрежном штате Миранда ознакомился с образцами военной техники, имеющимися на вооружении венесуэльской армии. Трансляция церемонии велась в Twitter.

Во время своего выступления господин Мадуро подчеркнул, что вооруженных силах Венесуэлы «служат профессионалы, готовые отдать жизнь за страну и ее народ». «Однако они не единственная сила. Главная сила — это венесуэльские граждане. Мы — мирная страна, и ни с кем не враждуем. Пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам»,— сказал он.

Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Они приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса, вновь провозгласившего независимость Венесуэлы и назначившего Симона Боливара временным президентом и главнокомандующим республиканской армией.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали несколько европейских стран, а также США. 28 января Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд, а также запретили сделки с ними.

Источник: Ъ


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(2) Комментариев

  1. Никола

    Пир во время чумы. В стране гиперинфляция, недостаток продуктов и жизненно важных товаров, народ бунтует, а президент развлекается военными учениями.

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  2. Аноним

    Мадуро пытается продемонстрировать верность себе штыков, на которых он сидит. Ну может и покажет пока. Но конец это не отодвинет, а наоборот приблизит. Ибо дополнительная нагрузка на и без того полудохлую экономику…

    Так-то ни европейцы, ни американцы вопреки свешиванию на них всех собак не собираются на кого-то нападать или тем более кого-то захватывать. Зачем им это? Нефть их компании и так за копейки выкачивают… Вопрос разве что в том, чтобы исключить нестабильность этого процесса в связи с волнениями. Но не более того.

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