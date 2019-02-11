Крупнейшие военные учения начались в Венесуэле

Крупнейшие в истории Венесуэлы гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019» начались в воскресенье. Старт им дал президент Николас Мадуро, который перед началом маневров в прибрежном штате Миранда ознакомился с образцами военной техники, имеющимися на вооружении венесуэльской армии. Трансляция церемонии велась в Twitter.

Во время своего выступления господин Мадуро подчеркнул, что вооруженных силах Венесуэлы «служат профессионалы, готовые отдать жизнь за страну и ее народ». «Однако они не единственная сила. Главная сила — это венесуэльские граждане. Мы — мирная страна, и ни с кем не враждуем. Пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам»,— сказал он.

Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Они приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса, вновь провозгласившего независимость Венесуэлы и назначившего Симона Боливара временным президентом и главнокомандующим республиканской армией.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали несколько европейских стран, а также США. 28 января Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд, а также запретили сделки с ними.

Источник: Ъ