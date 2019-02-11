В Новосибирске проходит третий этап конкурса «Спасибо, доктор»; до 8 марта новосибирцы смогут проголосовать за одного из 20 финалистов.
Возможность поддержать «своего» врача появилась у жителей Новосибирска и области в декабре 2018 года, когда стартовал конкурс народного признания «Спасибо, доктор!».
Согласно правилам конкурса, пациенты сами предлагали на участие в конкурсе кандидатуры своих любимых врачей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Конкурс «Спасибо, доктор!» с каждым годом набирает всё большую популярность среди жителей Новосибирской области. Особенность конкурса в том, что признание врачу выражают сами пациенты. А для тех, кто каждый день сталкивается с человеческими судьбами, это очень важно и ценно. Для каждого из участников – это новая оценка себя и своей работы», – сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
Сегодня конкурс переходит на третий этап, в котором уже определились финалисты. Экспертный совет отобрал для следующего этапа 20 тех специалистов в различных областях, от кардиологии до акушерства, чьи имена наиболее часто встречались в заявках.
Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось, организаторами конкурса было рассмотрено 554 заявки. Каждый житель Новосибирской области имеет возможность поддержать любимого доктора, проголосовав на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей до 8 марта. На основании народного голосования экспертный совет определит топ-10 победителей.
Торжественная церемония награждения финалистов и победителей конкурса «Спасибо, доктор!» состоится 22 марта.
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Махотин
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— Пациенты выберут 10 лучших врачей Новосибирской области.
— А те пациенты, которые не дожили до праздничного момента награждения, им как голосовать-то?
— Пусть голосуют по месту пребывания. Законом разрешено.
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Стоматолог-терапевт Титова А.А
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А мне Путин помогает. Перед его выступлениями ставлю воду возле экрана. А потом пью. Заряжает позитивом Кстати человек рекомендую вам тоже
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