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Неизвестное природное явление засек российский спутник

Ультрафиолетовый телескоп обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых пока неизвестна.

11.02.2019 Фото: Роскосмос 2 коммент.
 
Неизвестное природное явление засек российский спутник

Спутник

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых пока неизвестна, заявил в интервью РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

«С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления. <…> Мы не знаем пока, какова их физическая природа. <…> К примеру, во время полета «Ломоносова» на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» — вопрос открытый», — сказал он.

Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна: это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Ученый также сообщил, что регистрировать с помощью установленного на «Ломоносове» телескопа космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками.

«Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные — например, мы пролетаем над аэропортом и «видим» сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», — пояснил директор института ядерной физики.

Космический аппарат «Ломоносов» был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ. Спутник выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный».

«Ломоносов» занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. Его масса составляет 625 килограммов.

Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

В ноябре 2018 года в работе научной аппаратуры спутника возникли проблемы, которые пока не решены.



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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Это пуканы бомбят.

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  2. Аноним

    Это онкологические больные излучают,после лечения.

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