Забили окна заснеженного подъезда в общежитии Бердска

Жители «крейсера» пожаловались, что из-за разбитых окон в подъезде идет снег
Не идет снег в подъезде дома №13 по ул. Кирова в Бердске. Рабочие муниципальной «УК ЖКХ» забили разбитые окна.
Контур закрыт, управляющая компания выполнила работу на следующий день после сообщения в «Курьер. Среда. Бердск», рассказал 11 февраля вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений, житель общежития по ул. Кирова, 13А, именуемого в народе «Крейсером», прислал фотографии и видео, сделанные во втором подъезде. По представленной съемке идно, что подъезд многоквартирного жилого дома больше напоминает улицу — лестничные площадки занесло снегом, все кругом покрыто сосульками. Потому что в подъездах нет окон. Вернее, рамы-то остались, но не ни одного стекла.
— Летом в подъезде вода, зимой – снег, крыша забита деревяшками, — делится обитатель общежития.
Автор видео Евгений
Напомним, в ноябре 2015 года у общежития закончился договор с УК «Салют», лишенной лицензии.
С декабря 2015 года «крейсер» обслуживает муниципальная УК «ЖКХ». На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Бердска целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания, было принято решение признать ситуацию чрезвычайной. Муниципальную организацию МУП «УК ЖКХ», имеющую лицензию на управление многоквартирными домами, определили ответственной за выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на период проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации и до вступления в силу договора управления.
Время прошло, а ситуация не поменялась. Несколько раз проводили конкурсы по отбору управляющей компании, и даже тариф предлагали — 38 рублей. Но никто не хочет брать дом в управление. У дома есть большая проблема — за услуги ЖКХ с жителей собирают порядка 50%. К тому же, фронт работ по сравнению с другими домами, там просто огромен.
Все усилия УК «ЖКХ», у которой теперь тоже нет руководителя, распространены лишь на поддержание системы жизнеобеспечения бывшего общежития.
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Евгению спосибо!!!! о говорят что не нужно писать.
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Носова переведите на должность директора МуУК, покажет на примере как надо решать соцпроблемы по настоящему!
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Забили разбитые окна досками, заклеили стекла бумажными крестиками, как в блокадном Ленинграде, и ушли на фронт.
На фронт борьбы с коррупцией.
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