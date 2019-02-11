Лидером по экономическому развитию в регионе назвали Бердск

7 февраля на общегородском собрании трудовых коллективов в большом зале ДК «Родина» собрались руководители и сотрудники предприятий и организаций, депутаты и гости, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и его предшественник Владимир Городецкий.

По традиции в начале собрания демонстрировали фильм о достижениях Бердска за прошедший 2018 год.

Председатель совета депутатов Бердска Валерий Бадьин в своем выступлении отметил, что в рейтинге экономического развития муниципальных образований Новосибирской области по итогам 2018 года Бердск занимал передовые позиции среди городских округов.

Он поблагодарил трудовые коллективы за то, что с каждым годом, они ставят все более высокую планку в работе, чтобы Бердск звучал все ярче в созвездии городов Новосибирской области.

О перспективах роста экономики, успехах в области образования и нововведениях в городском хозяйстве рассказали спикеры в своих выступлениях.

Мэр Бердска Евгений Шестернин озвучил основные направления совместной работы на ближайшую перспективу. В числе первоочередных задач глава города обозначил увеличение государственных и частных инвестиций в экономику и инфраструктуру города, дальнейшую реализацию программ комплексного благоустройства городской среды, модернизацию социальной инфраструктуры и определение новых точек роста экономики города на основе высокотехнологичных производств и развития туризма, в в том числе и оздоровительного.

— Главная гордость Бердска — это люди. Благодаря их профессионализму, труду и таланту наш город ежегодно добивается успехов в области экономики, культуры и спорта, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

Лучших из лучших наградили благодарностями и дипломами.