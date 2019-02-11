Лидером по экономическому развитию в регионе назвали Бердск
Лучшие трудовые коллективы наградили в Бердске. На собрании представителей бердских предприятий озвучили достижения 2018 года и планы на 2019-й.(ФОТО)
11.02.2019Автор: Елена БелоусоваФото: Елены Белоусовой7 коммент.
7 февраля на общегородском собрании трудовых коллективов в большом зале ДК «Родина» собрались руководители и сотрудники предприятий и организаций, депутаты и гости, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и его предшественник Владимир Городецкий.
По традиции в начале собрания демонстрировали фильм о достижениях Бердска за прошедший 2018 год.
Председатель совета депутатов Бердска Валерий Бадьин в своем выступлении отметил, что в рейтинге экономического развития муниципальных образований Новосибирской области по итогам 2018 года Бердск занимал передовые позиции среди городских округов.
Он поблагодарил трудовые коллективы за то, что с каждым годом, они ставят все более высокую планку в работе, чтобы Бердск звучал все ярче в созвездии городов Новосибирской области.
О перспективах роста экономики, успехах в области образования и нововведениях в городском хозяйстве рассказали спикеры в своих выступлениях.
Мэр Бердска Евгений Шестернин озвучил основные направления совместной работы на ближайшую перспективу. В числе первоочередных задач глава города обозначил увеличение государственных и частных инвестиций в экономику и инфраструктуру города, дальнейшую реализацию программ комплексного благоустройства городской среды, модернизацию социальной инфраструктуры и определение новых точек роста экономики города на основе высокотехнологичных производств и развития туризма, в в том числе и оздоровительного.
— Главная гордость Бердска — это люди. Благодаря их профессионализму, труду и таланту наш город ежегодно добивается успехов в области экономики, культуры и спорта, — подчеркнул Евгений Анатольевич.
Лучших из лучших наградили благодарностями и дипломами.
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для кого эта ложь?
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Главная гордость города -это люди и это правда.,только большинство работают за пределами города,вынужденны потому что с зарплатами Бердскими просто не выжить.
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Хотелось бы увидеть перечень конкретных достижений
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Чтото я в Бердске не встречал предприятий работающих честно, все химия ат с налогами… Видно властьимущих это устраивает.
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Цитата:
Председатель совета депутатов Бердска
Валерий Бадьин в своем выступлении
отметил, что в рейтинге
экономического развития
муниципальных образований
Новосибирской области по итогам 2018
года Бердск занимал передовые
позиции среди городских округов.
Конец цитаты.
— Где сводная таблица по показателям в сравнении: с 5 районами Новосибирска, Искитимом, Маслянино и т.д.?
— Ткните на документ откуда такие данные выдает депутат?
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План перевыполнили: Цветы подарили, грамоты раздали, медальки повесили.
Чего вы лезете в государственную программу с каким-то негативом. Вопросы бестактные задаете, кого-то явно подозреваете.
Даже прокуратура в ладоши хлопает, а вы — елки-палки!
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самое смешное автор этого хвалебного произведения навтыкала по максимуму фоток почетного жителя Чайки если я не ошибаюсь и не одного упоминания в статье он кто и почему на сцене торчит .
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