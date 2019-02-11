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Лидером по экономическому развитию в регионе назвали Бердск

Лучшие трудовые коллективы наградили в Бердске. На собрании представителей бердских предприятий озвучили достижения 2018 года и планы на 2019-й.(ФОТО)

11.02.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 7 коммент.
 
Лидером по экономическому развитию в регионе назвали Бердск
7 февраля на общегородском собрании трудовых коллективов в большом зале ДК «Родина» собрались руководители и сотрудники предприятий и организаций, депутаты и гости, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и его предшественник Владимир Городецкий.

По традиции в начале собрания демонстрировали фильм о достижениях Бердска за прошедший 2018 год.

Председатель совета депутатов Бердска Валерий Бадьин в своем выступлении отметил, что в рейтинге экономического развития муниципальных образований Новосибирской области по итогам 2018 года Бердск занимал передовые позиции среди городских округов.

Он поблагодарил трудовые коллективы за то, что с каждым годом, они ставят все более высокую планку в работе, чтобы Бердск звучал все ярче в созвездии городов Новосибирской области.

О перспективах роста экономики, успехах в области образования и нововведениях в городском хозяйстве рассказали спикеры в своих выступлениях.

Мэр Бердска Евгений Шестернин озвучил основные направления совместной работы на ближайшую перспективу. В числе первоочередных задач глава города обозначил увеличение государственных и частных инвестиций в экономику и инфраструктуру города, дальнейшую реализацию программ комплексного благоустройства городской среды, модернизацию социальной инфраструктуры и определение новых точек роста экономики города на основе высокотехнологичных производств и развития туризма, в в том числе и оздоровительного.

— Главная гордость Бердска — это люди. Благодаря их профессионализму, труду и таланту наш город ежегодно добивается успехов в области экономики, культуры и спорта, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

Лучших из лучших наградили благодарностями и дипломами.


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(7) Комментариев

  1. ххх

    для кого эта ложь?

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  2. Аноним

    Главная гордость города -это люди и это правда.,только большинство работают за пределами города,вынужденны потому что с зарплатами Бердскими просто не выжить.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    Хотелось бы увидеть перечень конкретных достижений

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Александр

    Чтото я в Бердске не встречал предприятий работающих честно, все химия ат с налогами… Видно властьимущих это устраивает. %) %)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. елки и палки

    Цитата:
    Председатель совета депутатов Бердска
    Валерий Бадьин в своем выступлении
    отметил, что в рейтинге
    экономического развития
    муниципальных образований
    Новосибирской области по итогам 2018
    года Бердск занимал передовые
    позиции среди городских округов.
    Конец цитаты.

    — Где сводная таблица по показателям в сравнении: с 5 районами Новосибирска, Искитимом, Маслянино и т.д.?
    — Ткните на документ откуда такие данные выдает депутат?

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  6. Аноним

    План перевыполнили: Цветы подарили, грамоты раздали, медальки повесили.
    Чего вы лезете в государственную программу с каким-то негативом. Вопросы бестактные задаете, кого-то явно подозреваете.
    Даже прокуратура в ладоши хлопает, а вы — елки-палки! :-D

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  7. Аноним

    самое смешное автор этого хвалебного произведения навтыкала по максимуму фоток почетного жителя Чайки если я не ошибаюсь и не одного упоминания в статье он кто и почему на сцене торчит .

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