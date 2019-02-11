На диабетиков нет денег в минздраве Новосибирской области

В Новосибирске больной диабетом выиграл суд у Минздрава области. В министерстве сообщили, что решение суда выполнить не могут из-за отсутствия федерального финансирования — на эти нужды необходимо дополнительно около 50 млн руб.

Новосибирец Евгений Баранов с диагнозом «сахарный диабет» отстоял свои права на получение расходных материалов для инсулиновой помпы за счет государства. Обслуживание помпы обходилось молодому человеку около 7 тыс. руб. в месяц.

Инсулиновая помпа — наиболее эффективный способ доставки инсулина в организм, она решает вопрос со сложностью расчета и введения маленьких доз инсулина особенно для терапии детей и подростков. Прямое показание к помповой инсулинотерапии является диабет I типа. Людей с таким заболеванием в Новосибирской области около 5,5 тыс. из них 743 ребенка.

Инсулиновые дозаторы не могут функционировать без расходных материалов, которые дороже самих помп. Например, в 2018 году региональный Минздрав выделил на закупку помп только 3 млн руб., в то время как на расходные материалы 32,5 млн руб.

На запрос РБК Новосибирск в Минздраве Новосибирской области пояснили, что требования Евгения Баранова имеют под собой законные основания. Финансирование покупки расходных материалов должно осуществляться за счет федерального бюджета. Однако денег до сих пор не выделено.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области 15.01.2019 обозначило перед Минздравом РФ потребность региона в расходных материалах к инсулиновым помпам на 2019 год. Дополнительного финансирования в регион на обеспечение расходными материалами для инсулиновых помп не поступало», — сообщили в министерстве.

Финансирование расходных материалов инсулиновыми помпами ранее не входили в перечень медицинских изделий, покупка которых финансировались за счет бюджета. Однако в конце 2018 года опубликовано распоряжение Правительства России о включении расходных материалов к инсулиновой помпе в перечень медицинских изделий для бесплатного обеспечения людей с инвалидностью. Оно обязало федеральный бюджет оплачивать все эти «расходники» с начала 2019 года.

По данным регионального Минздрава, на сегодня инсулиновыми помпами пользуется 422 человека, из которых 258 — дети. В среднем стоимость расходных материалов к помпе — инфузионного набора и резервуара — составляет около 850 руб. Больным диабетом в месяц требуется 10 инфузионных наборов и 10 резервуаров. Таким образом, в год на обеспечение расходными материалами для инсулиновых помп потребуется около 50 млн. рублей.

Источник: РБК